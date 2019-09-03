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3сентября
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В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту вылова краснокнижной калуги

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту вылова краснокнижной калуги

В Приамурье вылов калуги в Мазановском районе вылился в уголовное дело. В прокуратуре возбуждение дела по факту незаконной добычи краснокнижной рыбы семейства осетровых признали законным.

Расследоваться дело будет по пункту «б» части 2 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Не на руку браконьерам сыграло то, что снимки с пойманной гигантской рыбой попали в Сеть. Таким образом, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Предварительное расследование проводит Мазановский межрайонный следственный отдел амурского следственного управления.

Прокуратура провела надзорную проверку и признала возбуждение уголовного дела законным.

По предварительным данным преступление было совершено с 24 по 28 августа днем на участке реки Селемджа, в районе протоки «Слава», расположенном в окрестностях села Новороссийка Мазановского района Амурской области.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного материального ущерба, назначены и проводятся необходимые экспертные исследования, сообщает прокуратура Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что полицейские нашли тех, кто может быть причастен к вылову краснокнижной калуги. Это двое жителей села Новороссийка. Дома у одного из них правоохранители изъяли часть филе рыбы.

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#животные #закон #природа #производство

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