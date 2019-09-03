Ногами по лицу: откровения жертвы домашнего насиля

16 миллионов россиянок ежегодно подвергаются домашнему насилию – такую пугающую статистику летом этого года привели общественники. Они отметили, что жертве нужно доказать, что она жертва и «никакой бесплатной юридической помощи для нее не предусмотрено, а насильнику предоставляется за наши налоги бесплатный адвокат». Еще, для полноты картинки, стоит приправить безразличием со стороны силовой структуры, призванной, казалось бы, нас защищать. Но, к сожалению, ни она, ни закон по факту не защищают женщин от моральных уродов, которые истязают их. Героиня сегодняшнего материала – тому прекрасный пример. Она пережила домашнее насилие, смирилась с несправедливостью и рассказала на условиях анонимности свою историю. От своего мучителя она спасалась сама, путем побега в другой регион – в Амурскую область.

– С чего все началось: когда произошел первый удар?

– Это случилось 5 лет назад. У нас с ним только начинались отношения. И была в нашей компании девушка, которой я не нравилась. Она как-то уличила момент и наговорила про меня гадостей, что легкодоступная, мои друзья – вовсе не друзья, а мальчики, с которыми провожу ночи. Он выпил и его переклинило. Приехал ко мне домой с разборками. Впустила его в квартиру. Я ему спокойно сказала: «Кто слухи пускает, иди и с ними разбирайся, я не собираюсь выяснять отношения». Он в ответ меня ударил с ноги в грудную клетку. Я упала со стула, ударилась головой и потеряла сознание. А он ушел… у меня была подружка в квартире, она и вызвала скорую.

– А в полицию заявление написала?

– Да. С ним была беседа. С меня сняли побои, сказали, что это пойдет в ход дела. Но его родственники дело закрыли без моего согласия, а меня припугнули, что заявления писать бесполезно, он все равно отмажется.

– И что было дальше?

– Я не общалась с ним какое-то время. А когда у меня начались временные трудности и искала жилье, объявился он… Просил прощения, дать ему снова шанс и предложил начать жить вместе. И я согласилась.

– Зачем? Ведь он уже тебя один раз ударил?

– Честно, я не понимаю, почему так произошло, что согласилась жить вместе.

– Он тебе так сильно нравился?

– Изначально, да, я была влюблена в него. Были чувства. Он же был нормальный в самом начале, обходительный, внимательный. И вот все положительные эмоции, которые испытала рядом с ним, перекрыли все плохое. Я не могу это словами объяснить. Тем более, поняла, что ему просто нельзя пить, тогда и переклинивать не будет.

– И когда тебя снова ударили?

– В самом начале реально все было хорошо. А потом опять напился… напился и вспомнил ситуацию, когда ему наговорили про меня плохого. Сначала кричал: «Уходи». Я сказала, что хорошо, соберусь и уйду. Начала одеваться, а он: «Ты меня бросаешь?». Ответила: «Не бросаю, просто прогуляюсь, а ты проспись, придешь в себя, и мы поговорим». Его такой ответ не устроил. Он схватил меня за волосы, ударил об дверь, повалил на пол и начал кулаками избивать. Ногами по лицу тоже бил. Душил, рвал на мне одежду. Последнее, что я помню, прежде чем потеряла сознание, он меня взял за волосы и ударил головой об стену. Очнулась от того, что снова начал меня пинать. Между кроватью и стеной был зазор где-то в сантиметров 30, он меня туда пытался запихивать. Я даже удивилась почему не сломался позвоночник или ребра…

– Ты пыталась защищаться?

– Он занимался военным рукопашным боем. Там такие удары по мне наносились… я просто орала.

– Почему соседи не отреагировали?

– Не знаю… Мне несколько раз удавалось выбежать в подъезд, я оставляла кровавые отпечатки на стенах, лицо было все разбито, а соседям было пофиг. Наверное, потому что «Деретесь – это ваши проблемы». Даже те, у кого были дети, не вызвали полицию, а надо было, хотя бы потому, что это происходило в позднее время и было нарушение режима тишины – но всем пофиг! Когда после случившегося его бабушка пришла домой, то соседи спросили у нее: «Что у вас там случилось? Кого убивали?». Она ответила, что не знает и уточнила, почему они ничего не сделали. А в ответ: «Зачем нам лезть в чужие домашние разборки?»

– Так ты там и осталась в этой квартире или как?

– Я думала, что дождусь, когда он успокоится и уснет, тогда сбегу, но по итогу и сама отключилась, так как сил не было. Очнулась уже от того, что он тащил меня за ногу, орал, чтобы шла в аптеку себе за лекарствами и мы потом к разговору вернемся, типа еще не закончили. Когда он пошел в ванную, я быстро надела штаны, кофту, схватила сумку и босиком выбежала на улицу, пробежала где-то пол квартала и села в какую-то машину. Он, кстати, за мной рванул. Благо меня не увидел. Начала звонить подружке, спрашивать разрешения к ней приехать, так как не знала куда в таком состоянии деться. Вызвала такси на ближайший адрес и так добралась до подруги. Она меня увидела и сразу вызвала скорую и полицию. С меня в очередной раз сняли побои. А за ним начал ходить участковый.

Через какое-то время стали приходить СМС с угрозами: «Тебе не жить, я тебя найду». Спустя пару часов, после таких сообщений писал: «Извини, давай встретимся, поговорим». У меня как раз подружка жила рядом с полицейским участком и я предложила встретиться там. Он приехал, причем трезвый. Увидел меня, начал просить прощения, плакать. Он был в шоке от того, что сделал. Не знаю, почему простила его… Простила, но сказала, что вместе жить не будем. Начал умолять снова дать ему шанс измениться. И я дала. И он и впрямь начал меняться. Все было опять хорошо ровно до тех пор, пока он снова не перепил… И тогда все началось с начала. Мог меня ударить по голове, пнуть…

– Он и до тебя таким был?

– Я когда стала наводить справки о нем, узнала, что до меня встречался с девочкой и тоже долгое время избивал. Нашла ее номер, созвонилась, и она подтвердила, что он ее бил и последнее, что сделал – сломал челюсть в трех местах. Она после этого с ним рассталась. Как рассталась… сбежала жить в другой город.

– И почему ты даже после этой информации жила с ним?

– Мне приходилось бороться со всем этим практически одной. За мной был установлен полный контроль: нельзя было общаться с друзьями, он приезжал ко мне на работу на обеденном перерыве, забирал с работы и на нее отвозил, постоянно проверял телефон, присутствовал во время разговора по телефону с родителями. Чуть позже разрешил общаться с одной подружкой и то на нашей с ним территории. Я не знала, как сбежать… Пробовала разные моменты и методы, и он меня всегда находил, избивал и закрывал в квартире. Прожила так год. А потом попросила друга, чтобы он меня забрал. Дождалась, когда на тот момент мой молодой человек пьяным уснет, собрала часть своих вещей и съехала. Он проснулся, начал звонить и писать гадости. Я хотела оставшиеся свои вещи забрать при помощи его родственников, а он их перерезал и разбил технику…

За месяц мне пришлось поменять 4 квартиры. Находил, дожидался и снова избивал. Были заявления в полицию, но он на них наплевал, так как прикрывался, что у него одна сестра судья, а вторая – юрист. И они его отмазывали неоднократно. И в один момент, утром проснулась и поняла, что надо купить билет и уехать. Купила. Приезжаю в аэропорт и перед тем, как сесть в самолет вижу его… Хорошо, что в аэропорту есть охрана. Я попросила, чтобы его ко мне не подпускали, потому что было страшно. И так я смогла улететь. Улетела, а этот человек находил меня через моих родных в соцсетях и писал гадости… И по сегодняшний день я его везде блочу. Я не знаю, как прекратить это. Мой нынешний молодой человек сказал просто забить, так как даже если сюда и прилетит, то все равно меня не найдет.

– Почему не написала заявления на угрозы?

– Я ходила в полицию. Бесполезно. Мне сказали, что прямого доказательства нет – все бессмысленно. Типа может это массовая рассылка и им что теперь всех сразу искать? Поэтому сейчас, когда такие сообщения приходят, то просто не прочитывая их удаляю.

– Что чувствуешь от того, что орган власти, признанный защищать нас, на самом деле не всегда выполняет свои обязательства и ты осталась наедине со своей проблемой?

– Знаешь, скажу одну вещь: многие прошедшие через такое испытывают разные чувства. Кто-то бросается в истерику от безысходности, кто-то в действительности пытается довести дело до конца через друзей и родителей, а кто-то забивает… Но одну я вещь точно поняла: нельзя оставлять все, как есть, надо обивать пороги и наказывать обидчика. Мне тогда было 21-22 года, я не смогла… боялась. Родители жили далеко от меня и так как мама пережила приступ, ничего не говорила им, чтобы он у нее не повторился. И все же, да, родственники его замяли дело, но надо было мне в прокуратуру идти, выяснять на каком основании закрыли дело… но я была молодой, глупой, запуганной. У него влиятельные родственники, а я из обычной семьи… Боялась, что одна ничего не сделаю.

– Не обидно от такой несправедливости?

– Конечно, обидно. Меня человек держал взаперти, избивал, а сам мог свободно гулять, общаться с другими девушками… Я сутками могла не выходить из квартиры, и без разницы что мне на работу надо – человеку было пофиг. Меня друзья пытались спасать и подружка, например, получила угрозу «Не вздумай ничего делать, иначе будут последствия». Его многие люди боялись на самом деле... Правда, это я уже сейчас не понимаю, чего там можно было бояться? Человек просто обиженный судьбой безнаказанно отрывается на людях… Ему лечиться надо. У меня из-за него психическое расстройство. Человек на протяжении трех лет меня избивал, гнобил и прививал комплексы…

– Какие комплексы?

– Что я страшная и толстая. При моем росте 171 сантиметр у меня вес всегда был около 60 килограмм. И для меня это была норма. А для него – нет. Я когда приехала сюда, то весила 45 килограмм. Я похудела от стрессов. Выхаживал здесь дедушка. А когда мама попросила меня сделать фото, и я его ей прислала, то она была в ужасе. И я ей рассказала, что со мной происходило. И у нее снова случился приступ и ее забрали на скорой. Только спустя время она смогла принять все произошедшее и снова со мной поговорить.

– Говорят, что когда девушку бьют, то либо она виновата сама, либо если все терпит и прощает, как ты, значит, в ее семье эта модель поведения была нормой…

– Не всегда так. В моей семье никогда домашнее насилие не процветало. Никто никого никогда не бил. А вот у него я как-то спросила: «Скажи, для тебя это приемлемо?». Оказалось, что да. У него папа бил маму, вот в голове и отложилось, что это норма. Я ему говорю, что никогда ни в чем не была перед ним виновата, не изменяла, дома всегда было что поесть, чисто, за что он так со мной? А в ответ: «Мне так хотелось. Я напивался и мне нужен был адреналин. Я получаю его, избивая тебя». И сказал, что если у него появится другая девушка, то и ее будет бить. И она у него появилась. Я ей написала, а она: «Он никогда и мухи не обидит». Не послушала меня, сейчас терпит его издевательства…

– Ты сказала, что сейчас у тебя есть молодой человек. После пережитого, сложного было вступить в новые отношения?

– Да. Со мной знакомились молодые люди. Начинали общаться, мои эмоции зашкаливали, и я себя переставала контролировать. Людей это пугало. Вот мой молодой человек пытается мне помогать... Но изначально я его спугнула. Когда только просто общались, я по своей глупости внезапно рассказала ему все, что со мной происходило. Человек пропал со связи на месяц. А потом встретились в кафе и до сих пор не расстаемся. Он не скрывает, что ему тяжело со мной, но главное он понимает, что это не моя вина. А еще он развеивает комплексы, которые привил мне бывший…

– Нет в подсознании страха «А вдруг он меня ударит?»

– Есть, конечно. Бывает, просто дурачимся, он может замахнуться на меня, шутя подушкой и все… у меня внутри все сжимается, страшно. Он сразу это замечает и начинает меня успокаивать. Но я пытаюсь свои страхи перебороть.

– А за помощью к психотерапевтам обращалась?

– Да. И не к одному даже. Мне прописывали препараты успокоительные…

– А как же поговорить?

– Разговаривала с ними. И у них ключевое было: это переломный момент, тебе надо общаться с людьми, находить увлечения, чтобы отвлечься. Находила, но прийти в себя полностью, какой я была раньше, не получается. Я бывает просыпаюсь в холодном поту, так как приснилась картинка из прошлого… Или мой молодой человек просыпается от моих стонов… А вообще сейчас прохожу курс лечения. Он закончится и как обычно 1-2 месяца, что-то нахлынет и снова нужны будут психотропные препараты.

– Как думаешь, что могло бы тебе помочь?

– Мне кажется, что это уже невозможно. Моя нервная система не восстановится никогда. Все равно будут вспышки прошлого напоминать о себе…

От автора: у меня огромная просьба к каждому читателю, не выкрикивайте лозунги «сама виновата, не нужно было прощать и возобновлять отношения!». От таких решений никто не застрахован. Да и это чисто женская наивность верить, что подобное никогда не повторится. А еще я хочу отметить, что психология человека, который испытывает постоянные унижения, сильно меняется. Позиция жертвы начинает казаться для него нормой. А еще это безразличие со стороны полиции: «Нет факта преступления – нет повода что-то делать». Хотя в этом многие винят дам, которые любят забирать заявления обратно. А я считаю, хотят забрать – их право. Но полиция должна отработать наказание в отношении домашнего тирана, даже несмотря на то, что жертва его простила! Все потому что ни один человек не имеет никаких прав истязать другого человека!

К сожалению, реалии нашей жизни таковы: избил человека на улице – получил наказание, избил жену/сожительницу – пока общественность не бунтует, можно это еще раз повторить. И можно не бояться соседей, в 21 веке 99 % предпочтут не вмешиваться в разборки за стенкой, даже если там убивают человека. Откуда такое страшное безразличие? А еще страшно то, что 2 года назад у нас в стране декреминализировали домашние побои, и насильники зачастую отделываются выговором или штрафом в 5 тысяч рублей.

В 2018 году россиянке Алене Вербе муж нанес больше 40 ножевых ранений, хотя ранее девушка обращалась в полицию! Но ее никто не защитил от гибели. Наша героиня тоже обращалась за помощью и какой результат? Никакого. Выход она нашла самостоятельно – сбежать в другой регион, чтобы выжить. Вывод? У нас в стране НЕТ закона, который мог бы защитить женщин от домашних тиранов или алгоритмов, объясняющих что делать, если ты подвергся преследованию… Вы ведь понимаете, что ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО?