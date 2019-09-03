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2 сентября в Благовещенске ребенок попал под колеса машины

2 сентября в Благовещенске ребенок попал под колеса машины
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

2 сентября в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Его сбил проезжавший автомобиль.

Происшествие случилось в 12:44 на регулируемом перекрестке улиц Воронкова и Василенко. Водитель 1955 года рождения, управляя машиной Toyota Aqua, совершил наезд на пешехода 2007 года рождения. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего с травмами доставили в лечебное учреждение, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus отмечает, что пострадавший – мальчик в школьном костюме.

В городском ГИБДД родителям настоятельно рекомендуют составить и изучить индивидуальные схемы движения своих детей «дом – школа – дом», совместно с ребенком несколько раз пройти данный маршрут. При этом ребятам нужно подробно объяснить правила поведения на дороге и около проезжей части.

С начала летних каникул произошло 42 ДТП с участием детей, в которых 2 ребенка погибли (пассажир и пешеход), 42 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Светок

    Светок
    54 минуты назад

    Ребенок был научен,как правильно переходить дорогу,он шел на зелёный,а водителей учить не надо? Надоели уже эти убийцы,наказывать надо построже,тогда может задумаются. Испортил какой-то дебил ребенку здоровье и праздник.

  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад



    ~~Происшествие случилось в 12:44 на нерегулируемом перекрестке улиц Воронкова и Василенко. Водитель 1955 года рождения, управляя машиной Toyota Aqua, совершил наезд на пешехода 2007 года рождения. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.



    Слово "нерегулируемый" означает, что на нем нет ни светофора, ни регулировщика!

    Или я что-то путаю?

  • Реформатор

    Реформатор
    48 минут назад

    статья огонь-разрешающий сигнал светофора на нерегулируемом перекрёстке-это как?

  • Алиса65

    Алиса65
    43 минуты назад

    Детей многие родители учат, что если пешеходный переход, то смело иди. А ведь нужно посмотреть налево и направо, может авто уже почти на переходе, а ребёнок смело выскакивает. Есть такое понятие, как тормозной путь, поэтому нужно ПРОСТО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ТЕБЯ ПРОПУСКАЮТ!

    Никакой водитель не будет давить пешехода нарочно.

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    40 минут назад

    Действительно, закралась ошибка. Правильно - регулируемый. Спасибо.

  • full

    full
    32 минуты назад

    Блага - город быдловодителей.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    4 минуты назад

    Ну вот как так? Опытный водитель сбил уже не маленького ребенка в первый школьный день!

  • Aligator z

    Aligator z
    3 минуты назад

    full - если ты водитель то быдловодитель, если пешеход, то просто быдло. Оскорблять проще всего. Почему считают, что виноват только водитель? Посмотри, что делается на пешеходных перекрестках. Либо чума с телефоном в ухе еле идет, и считает, что она права, а машины стоят, водители ждут когда она "величаво" пройдет. И эта чума не думает, что водители автотранспорта не катаются от делать нечего, а также едут по делам. То велосипедист, не переводит транспортное средство, а вылетает на перекресток. Необходимо ГИББ продумать, как сделать регулируемые перекрестки, чтобы и пешеходам было безопасно, и транспортным средствам за рулем которых тоже люди, было без опаски пересекать пешеходные переходы.

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