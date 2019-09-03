2 сентября в Благовещенске ребенок попал под колеса машины

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

2 сентября в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Его сбил проезжавший автомобиль.

Происшествие случилось в 12:44 на регулируемом перекрестке улиц Воронкова и Василенко. Водитель 1955 года рождения, управляя машиной Toyota Aqua, совершил наезд на пешехода 2007 года рождения. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего с травмами доставили в лечебное учреждение, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus отмечает, что пострадавший – мальчик в школьном костюме.

В городском ГИБДД родителям настоятельно рекомендуют составить и изучить индивидуальные схемы движения своих детей «дом – школа – дом», совместно с ребенком несколько раз пройти данный маршрут. При этом ребятам нужно подробно объяснить правила поведения на дороге и около проезжей части.

С начала летних каникул произошло 42 ДТП с участием детей, в которых 2 ребенка погибли (пассажир и пешеход), 42 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.