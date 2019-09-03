Лето-2019 одарило одни районы Приамурья сухой погодой, а другие – ливнями

Фото: Амур.инфо

Амурские синоптики подвели итоги летнего сезона 2019 года. Как отмечается в Инстаграме Амурского гидрометцентра, не для всех жителей Приамурья лето выдалось дождливым и холодным. Так, в Тындинском и Сковородинском районах было жарко и сухо. Там выпало осадков вполовину меньше от многолетнего, а температура сезона превысила норму на 1-2 градуса. Это было актуально для всех трех летних месяцев.

В то же время пользователи соцсетей «упражнялись» по поводу «кошмарной» погоды лета. На это есть веские основания у жителей Норска, Углового и Богословки: паводок в низовьях Селемджи и Зеи принес сюда беды и убытки. В селе Норск подъем воды на Селемдже достиг отметки 805 сантиметров. Это на полметра выше, чем при наводнении 1972 года, хотя в истории водомерного поста есть отметка 920 сантиметров – столько было в 1924 году.

Почти вся аграрная зона Амурской области пострадала от переувлажнения почвы, выпавшие здесь дожди на 30-50 % превысили норму. Местами, а именно в Ромненском, Селемджинском районах и в Благовещенске, сезонная сумма осадков зашкалила за 500 миллиметров – это уже сравнимо с годовой, а не сезонной нормой.

Самым дождливым местом Приамурья стал поселок Дугда: за три месяца здесь выпало 766 миллиметров осадков – на треть больше годовой суммы.

Соответственно, и температура в таких районах не поднималась слишком высоко: в большинстве случаев она или соответствовала многолетним показателям, или отстала от них на полградуса.

Отмечается, что лето-2019 в Благовещенске вошло в пятерку самых дождливых лет за всю историю метеонаблюдений в Амурской области и лишь немногим уступило лету 2013-го.