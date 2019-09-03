Дожди в Амурской области: прогноз погоды на 3 сентября

3 сентября в южных и центральных районах Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет дождь. Ветер южный юго-восточный 3…8 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 25 градусов.

В северных районах региона также ожидается переменная облачность с дождями в отдельных районах. Ветер восточный, юго-восточный до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут отметок 20…25 градусов, местами – около 15 градусов.

В Благовещенске будет облачно с прояснением, пройдет небольшой дождь. Ветер южный юго-восточный 3…8 метров в секунду, температура – 20…22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.