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3сентября
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сегодня, 09:34 1

Дожди в Амурской области: прогноз погоды на 3 сентября

Дожди в Амурской области: прогноз погоды на 3 сентября
Фото: pixabay.com

3 сентября в южных и центральных районах Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет дождь. Ветер южный юго-восточный 3…8 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 25 градусов.

В северных районах региона также ожидается переменная облачность с дождями в отдельных районах. Ветер восточный, юго-восточный до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут отметок 20…25 градусов, местами – около 15 градусов.

В Благовещенске будет облачно с прояснением, пройдет небольшой дождь. Ветер южный юго-восточный 3…8 метров в секунду, температура – 20…22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    51 минута назад

    Никогда такого не видела: вечером и ночью всё небо в звёздах, а сегодня с утра и, по всей вероятности, на весь день дождь.

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