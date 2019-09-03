В Приамурье на железной дороге погиб 17-летний парень

В Амурской области произошла трагедия на железной дороге: погиб молодой человек. Парень получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ночью 1 сентября в Благовещенский линейный отдел МВД России на транспорте поступило телефонное сообщение о том, что вблизи станции Белогорье грузовым поездом был травмирован человек. На место происшествия отправились следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Прибывшие констатировали смерть человека от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, погибший – 17-летний житель Приамурья. Стражи порядка проводят проверку, выясняются все обстоятельства трагедии.

Транспортные полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.