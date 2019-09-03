В сельских школах Приамурья заработали «Точки роста»

В День знаний в Приамурье для ребят распахнули двери не только школы, но и центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Благодаря «Точкам роста» в сельских школах внедрили современные технологии и новые методы обучения по предметам «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

«Точки роста» помогут школьникам развиваться творчески и разрабатывать проекты на различные тематики. Проект «Точка роста» подразумевает создание интернатных коррекционных школ, развитие системы наставничества среди учеников, организацию психологических служб в школах и обучение детей по некоторым предметам на базе технопарков «Кванториум».

«Точки роста» открылись в 26 школах региона 18 муниципалитетов. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей находятся в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Ивановском, Зейском, Константиновском, Магдагачинском, Селемджинском, Свободненском, Серышевском, Сковородинском, Тамбовском, Тындинском и Шимановском районах. В планах до 2024 года открыть в Приамурье более 180 таких центров.

«Точки роста» создают в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования». Он помогает развивать региону образовательную сферу и делать обучение более доступным в районах. Для сельских школ создание центров образования различных профилей – шаг вперед и возможность привлекать к обучению местных детей.

Проект «Современная школа» будет действовать в Приамурье в течение пяти лет. За это время в области должно повыситься качество образования, обновиться материально-техническая база школ.

Регион получил более 1 миллиарда рублей от министерства просвещения страны на строительство новых школ и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием. В ближайшие два года в Приамурье построят две школы в Свободном и поселке Экимчан, сообщает амурское правительство.