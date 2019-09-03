Гороскоп 3 сентября: у Весов проверка на стойкость, а одинокие Тельцы встретят любовь

Восход Солнца: 05:46

Заход Солнца: 19:11

Солнце в Деве.

Овен. Неблагоприятный вторник. Отложите дела и проблемы,с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен. Склонность к самопотаканию может обострить отношения с окружающими. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким, детям.

Телец. Сегодня благоприятны контакты, деловые встречи,оформление документов и крупное вложение капитала. Во второй половине дня вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний, обещаний. Все неприятности воспринимайте без лишних эмоций. Те, кто пока одинок, вероятно, встретят свою половину.

Близнецы. Активный трудовой день, который заставит вас окунуться с головой в работу. Благоприятно обращение к начальству с предложениями или просьбами. Вероятно, что к Вам отнесутся благосклонно.

Рак. День в целом благоприятный. Вы будете деятельны и энергичны. Возможно, что вам удастся реализовать задуманное или сотворить нечто выдающееся. Звезды советуют заняться творческой деятельностью. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми. Недоброжелатели оставят вас в покое.

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Лев. Пассивный, трудный день, неблагоприятный для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться ложными. В любовных отношениях намечается некоторый спад, однако не исключена неожиданная встреча с давней симпатией.

Дева. День символизирует разочарования. Не стоит отдаваться целиком и полностью захватившему вас чувству. Только в этом случае Девам представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить окружающее в лучшую сторону и измениться самим.

Весы. Эмоциональная напряженность может привести к ошибкам и просчетам в работе во вторник. Звезды рекомендуют не обращать внимания на препятствия. Это день испытаний и проверки на стойкость характера.

Скорпион. Сегодня полезно общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или активный отдых среди единомышленников. Женщины-Скорпионы смогут блеснуть в обществе, продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение, которое будет, к сожалению, кратковременным. Мужчинам-Скорпионам звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

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Стрелец. Неблагоприятный день у Стрельцов. Сегодня Вас подстерегают неудачи во многих сферах жизни. Трезво оценивайте ситуацию, старайтесь формировать правильное мировоззрение. Не нужно чрезмерно концентрироваться на профессиональных проблемах.

Козерог. Не исключено, что сегодня события предыдущих дней серьезно повлияют на ваш авторитет и самооценку. Не теряйте из виду тех, кто безвозмездно помогал Вам раньше.

Водолей. Возросшее обаяние и серьезное отношение ко всем проблемам позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. В этот день Водолеи смогут проявить все свои интеллектуальные и творческие способности, только не стоит браться за то, что потребует большого нервного напряжения.

Рыбы. Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь провести все свободное время с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих. Во второй половине дня неожиданное известие заставит Вас пересмотреть планы на предстоящую неделю.

Астролог: Вальдемар Небоходцев