В благовещенской школе-интернате впервые за парты сели 6 ребят с нарушением слуха

Фото: Правительство Амурской области

В школе-интернате № 8 города Благовещенска встретили новый учебный год. Впервые за парты там сели 6 детей с нарушением слуха.

Вместо традиционной линейки в школе-интернате прошел праздничный концерт. Все как у всех – белоснежные рубашки и блузки, цветы и улыбки, стихи и поздравления. Одно отличие – сурдопереводчик, сопровождающий жестами каждое слово праздничной программы. В интернате воспитываются 100 детей с нарушениями слуха. В этом году первый звонок прозвенел для шести ребят, в последний раз начало нового учебного года здесь отметили восемь выпускников.

В рамках мероприятия новоиспеченным ученикам из малообеспеченных семей вручили губернаторские портфели с канцелярскими принадлежностями. Пока этим ребятам сложно поддерживать общение, в начальной школе им только предстоит узнать язык жестов.

После торжественной части обучающиеся разных классов разошлись по кабинетам на «Урок мужества», посвященный празднованию в будущем году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Школьникам рассказали о ключевых событиях военных лет, а также о значимости этого события в истории страны.

«Желаю всем обучающимся отличных оценок, пусть будет легко и интересно в учении, а ваши успехи станут предметом гордости родителей и учителей. Благодаря правительству РФ, Амурской области и региональному министерству образования и науки в школе созданы все условия для получения качественного образования. В учебном процессе используются современные информационные технологии, укрепляется материальная техническая база учреждения», – отметила в своем выступлении директор школы Раиса Хмелева.

В этом году школа-интернат участвует в федеральном проекте «Современная школа» нацпроекта «Образование». Вскоре на выделенные 4 миллиона рублей в учреждении откроется центр «Доброшкола», где дети смогут овладеть первоначальными практическим навыками, необходимыми для дальнейшего обучения.

«В составе центра: кабинеты учителей-дефектологов, информационно-ресурсный центр, кабинеты биологии и химии. Изучение этих предметов способствует овладению первоначальными практическими навыками, которые понадобятся воспитанникам для дальнейшего обучения по специальностям «Зубной техник» и «Лаборант». Для оснащения кабинета будут приобретаться наборы для микроскопирования, разные виды микроскопов, интерактивный мультимедийный MONO-курс «Eureka», –пояснила директор школы.

Помимо благовещенской школы-интерната № 8 существенно материально-техническую базу обновит и коррекционная школа-интернат в Свободном. К 2024 году профориентационные кабинеты и кабинеты трудового обучения появятся в 5 таких учреждениях области, сообщает правительство амурской области.