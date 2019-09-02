В селах, которые попадают в зону подтопления, амурчане появляются пьяными в общественных местах

На прошедшей неделе на территориях Приамурья, включённых в границы ЧС, выявлено 3 административных правонарушения, связанных с незаконной продажей алкогольной продукции – в Ивановском и Мазановском районах. Всего на территориях, подпадающих в зону подтопления, амурские полицейские выявили 23 административных правонарушения.

Два из них – появление в общественных местах в состоянии опьянения, по одному – потребление наркотических средств без назначения врача и мелкое хищение, 19 – связанны с незаконной продажей алкогольной продукции.

Как сообщает амурское УМВД, подтопленными остаются 3 придворовые территории в селе Угловом Мазановского района, подтопленных жилых домов и автомобильных дорог нет. Также остаются эвакуированными 36 человек, в том числе 8 детей из сёл Богословка, Угловое, Путятино Мазановского района.

По состоянию на 2 сентября на территории области функционируют 2 пункта длительного пребывания граждан, в которых находится 20 человек, в том числе 5 детей. Данные пункты развёрнуты в посёлках Моховая Падь и Новобурейский. Охрану правопорядка в пунктах длительного пребывания в круглосуточном режиме обеспечивают 4 сотрудника полиции.