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2сентября
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В селах, которые попадают в зону подтопления, амурчане появляются пьяными в общественных местах

В селах, которые попадают в зону подтопления, амурчане появляются пьяными в общественных местах
Фото: pixabay.com

На прошедшей неделе на территориях Приамурья, включённых в границы ЧС, выявлено 3 административных правонарушения, связанных с незаконной продажей алкогольной продукции – в Ивановском и Мазановском районах. Всего на территориях, подпадающих в зону подтопления, амурские полицейские выявили 23 административных правонарушения.

Два из них – появление в общественных местах в состоянии опьянения, по одному – потребление наркотических средств без назначения врача и мелкое хищение, 19 – связанны с незаконной продажей алкогольной продукции.

Как сообщает амурское УМВД, подтопленными остаются 3 придворовые территории в селе Угловом Мазановского района, подтопленных жилых домов и автомобильных дорог нет. Также остаются эвакуированными 36 человек, в том числе 8 детей из сёл Богословка, Угловое, Путятино Мазановского района.

По состоянию на 2 сентября на территории области функционируют 2 пункта длительного пребывания граждан, в которых находится 20 человек, в том числе 5 детей. Данные пункты развёрнуты в посёлках Моховая Падь и Новобурейский. Охрану правопорядка в пунктах длительного пребывания в круглосуточном режиме обеспечивают 4 сотрудника полиции.

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#закон #наводнение

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Комментарии
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  • Мы голосуем за ЛДПР!

    Мы голосуем за ЛДПР!
    2 часа назад

    САМОГОН ОДНАКО

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Нуууу, это что, вот на территориях не входящих в зону подтопления, в общественных местах часто можно встретить людей в наркотическом опьянении, не говоря уже об алкогольном!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 минуты назад

    Это они с горя...

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