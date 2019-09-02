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2сентября
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сегодня, 20:31 0

За сутки амурским подтопленцам выплатили более 5 миллионов рублей из федерального бюджета

За сутки амурским подтопленцам выплатили более 5 миллионов рублей из федерального бюджета
Фото: Амур.инфо

За сутки амурчанам, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиона рублей. Деньги поступили из федерального бюджета. 3 миллиона получили те, у кого значительно пострадало или было утрачено жилье. Остальные 2,6 миллиона направили на единовременные выплаты (по 10 тысяч рублей).

Всего же потребность в федеральной помощи на пострадавшее или утраченное жилье в Приамурье – 154,2 миллиона рублей. Из них выплачено 124,2 миллиона. На единовременные выплаты необходимо 123 миллиона, выплачено – 108 миллионов.

Ход выплат и работы по ликвидации последствий паводка обсудили на заседании КЧС в правительстве области под председательством зампреда Александра Нестеренко.

На сегодняшний день активно обследуют, а также восстанавливают жилые дома. В Селемджинском районе обследовано 117 объектов, из них 68 признаны аварийными, 49 – необходим капитальный ремонт. В Мазановском районе обследовано 195 домов, 141 – аварийные, в 54 – необходим капитальный ремонт.

Большое внимание уделяется восстановлению печей в пострадавших территориях, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#наводнение #финансы

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