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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят об итогах второго сезона «Международной КМНС школы»

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят об итогах второго сезона «Международной КМНС школы»

3 сентября в утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» обсудят итоги второго сезона «Международной КМНС школы» (КМНС — коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России).

Гость студии – кандидат филологических наук доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Амурского государственного университета Ольга Морозова.

Ведущие эфира – Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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