В свободненской школе завершили модернизацию спортивной площадки

В Свободном в канун Дня знаний на территории школы № 8 завершилась модернизация спортивной площадки. На новой пришкольной территории созданы футбольный стадион с прилегающими к нему беговыми дорожками, баскетбольная, волейбольная площадки и хоккейная коробка, сектор для прыжков в длину, площадка для сдачи норм ГТО.

Там также установлены малые архитектурные формы и благоустроена территория. При строительстве спортивного объекта использовалось экологическое покрытие из резиновой крошки, изготовленное по современным технологиям.

Такое покрытие отличает прежде всего травмобезопасность, что очень важно, так как объект предназначен для детей. Для занятий в вечернее время на территории установлено освещение, сообщает областное министерство строительства и архитектуры.

«В рамках реализации долгосрочного плана развития Свободного, утвержденного распоряжением правительства РФ мы создаём такие современные спортивные сооружения, которые меняют архитектуру города и создают его эстетичный вид. Дают учащимся возможность повышать и развивать свои физические возможности. В настоящее время аналогичные проекты реализуются в Шимановске, Пояркове, Серышеве, Белогорске, Ивановке», – отметил министр строительства и архитектуры области Игорь Карзунин.