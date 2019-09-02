В Благовещенске расскажут о дальневосточном фестивале кино «Точка возврата – 2019»

10 сентября в 18:30 в зрительном зале Городского дома культуры презентуют Дальневосточный фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата» (Хабаровск). У амурчан будет уникальная возможность пообщаться с экспертом в области кино, увидеть и оценить лучшие киноработы участников фестиваля предыдущих лет.

Вход на презентацию по предварительной записи по телефону: 46-26-54.

Дальневосточный фестиваль «Точка возврата» – это площадка для реализации творческого потенциала кинематографистов-любителей Дальнего Востока. Третий год подряд фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.

В фестивале могут принять участие фильмы, местом действия которых является российский Дальний Восток, отражающие его культурную и природную специфику.

К оценке жюри принимаются художественные фильмы до 20-ти минут, снятые на Дальнем Востоке в период с 2017 по 2019 год включительно. Подать работу для участия можно до 22 ноября 2019 года на почту tovodv@gmail.com с пометкой «Заявка на участие».

Финальные мероприятия конкурса состоятся 13 и 14 декабря 2019 года в Хабаровске. Подробности о том, как принять участие в фестивале можно найти в социальных сетях: ВКонтакте – tchk_vozvrata, Фейсбук – tochkavozvrata, Инстаграм – @tochkavozvrata_khv, сообщает городская администрация.