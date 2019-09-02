В Благовещенске для движения перекроют два участка улицы

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске из-за дорожного ремонта на участке улицы Театральной между Вокзальной и Октябрьской введут некоторые ограничения. С 2 по 15 сентября там будет перекрыта половина проезжей части на участке между улицами Вокзальной (виадук) и Свободной.

Также с 2 по 6 сентября с 23:00 до 05:30 полностью перекроют для движения участок улицы Театральной между Вокзальной и Конной, сообщает пресс-служба администрации города. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

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#транспорт

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Любовь Чуприна