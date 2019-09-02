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2сентября
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сегодня, 18:37 2

В Благовещенске для движения перекроют два участка улицы

В Благовещенске для движения перекроют два участка улицы
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске из-за дорожного ремонта на участке улицы Театральной между Вокзальной и Октябрьской введут некоторые ограничения. С 2 по 15 сентября там будет перекрыта половина проезжей части на участке между улицами Вокзальной (виадук) и Свободной.

Также с 2 по 6 сентября с 23:00 до 05:30 полностью перекроют для движения участок улицы Театральной между Вокзальной и Конной, сообщает пресс-служба администрации города. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

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#транспорт

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Комментарии
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    2 часа назад

    В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПЕРЕКРОЮТ ДВА УЧАСТКА УЛИЦЫ - Вот и иностранцы появились в редакции АмурИнфо.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Капец, в город и так фиг заедешь.....Надо бы еще Калинина и Мухина сразу закрыть, чего мелочиться....

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