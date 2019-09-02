В Белогорске на модернизацию образования направлено 300 миллионов рублей

Фото: администрация Белогорска

2019 год станет особенным для сферы образования в Белогорске. На модернизацию направлено 300 миллионов рублей, сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города.

«Поймал себя на мысли, что первоклассники, которые пошли в школу в 2008 году (когда меня избрали главой), закончили ее в этом. Именно на их глазах менялась жизнь в городе. Нет в Белогорске ни одного образовательного учреждения (школы, детсада), где бы за 11 лет не произошло изменений, ― поделился с подписчиками Станислав Мелюков. – Но 2019 год выдался особенным. В модернизацию городского образования (строительство, ремонт, оборудование) вложена гигантская по нашим меркам сумма - 300 миллионов рублей!».

На эти средства будет достроен детский сад на 170 мест, отремонтирована школа № 11, построены школьные стадионы в школах № 1 и № 10, отремонтированы 18 классов в 6 школах, оборудованы 2 компьютерных класса в школе № 4. «Плюс ко всему, Белогорск станет единственным городом, где в школах не будет ни одного деревянного окна!», – поделился глава Белогорска и поблагодарил всех, кто принимает участие в развитии муниципального образования. «Всем, кто помогал Белогорску – большое спасибо! Спасибо губернатору Василию Орлову, ОАО «Транснефть-Дальний Восток», ОАО «Газпром» и всем неравнодушным предпринимателям. Главное, чтобы то, что сделано, было востребовано и сохранено», – отметил Станислав Мелюков.

Глава города дал несколько поручений председателю комитета по образованию, делам молодежи. Первое – разработать в Белогорске механизм стимулирования выпускников на 100-балльные результаты на ЕГЭ. Второе – подготовить комплекс мер, чтобы выпускники шли работать в сферу муниципального управления.

Между тем по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» к началу учебного года в Белогорске оснастили современным интерактивным оборудованием два класса школы № 4.

«Многофункциональные устройства, ноутбуки для управленческого персонала и учителей, интерактивные комплексы, мобильные классы с ноутбуками, вычислительные блоки интерактивного комплекса: все уже установлено и работает. Школьные планшеты водозащитные, противоударные и не скользят по парте. В комплекте к ним клавиатура, что позволяет использовать их как компьютер. Имея локальную сеть со всеми планшетами, педагоги смогут ставить перед учащимися любые задачи и в режиме реального времени», – рассказала директор школы Татьяна Афанасьева.

На реализацию федерального проекта “Цифровая образовательная среда” нацпроекта “Образование” из бюджетов разных уровней направлено более 2,3 миллиона рублей.