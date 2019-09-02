На людей не распространяется: для амурчан опубликовали памятку об АЧС

Управление Россельхознадзора по Амурской области 2 сентября опубликовало на своем сайте памятку населению об Африканской чуме свиней. В ней, в частности, содержатся требования и рекомендации людям.

Отмечается, что АЧС – высоко контагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, при которой летальный исход в первичных очагах составляет 100 %.

Самая большая опасность этого заболевания состоит в следующем:

– отсутствие вакцин и медикаментов, предохраняющих от болезни;

– все свинопоголовье хозяйств, куда проникает вирус, погибает;

– огромные экономические потери.

На людей вирус не распространяется.

Заболевание сопровождается лихорадкой, параличами конечностей, септико-геморрагическими явлениями. Передается при контакте здоровых животных с больными, также распространяется через корм, пастбища, транспорт, в котором перевозят больных животных. Животное погибает через 2-5 дней после заражения, при этом лечение больных животных запрещено.

Оздоровительные мероприятия при АЧС сводятся к следующему:

В эпизоотическом очаге (это отдельный двор, часть населенного пункта или весь населенный пункт, в зависимости от степени заболеваемости, а в сельскохозяйственных организациях – свинарник или полностью СТФ, где зарегистрировано заболевание африканской чумой свиней) – уничтожение (бескровный метод умерщвления и сжигание) всех свиней, независимо от возраста, веса, признаков заболевания (то есть заболело животное или нет).

В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 километров вокруг эпизоотического очага) – поголовный убой всех свиней на мясокомбинате, с выработкой вареных, варено-копченных колбас или изготовлением консервов.

В первой угрожаемой зоне запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы в течение всего срока карантина, а также последующие 6 месяцев – свиней и продукции свиноводства.

Во второй угрожаемой зоне (в радиусе 100 километров вокруг первой угрожаемой зоны) запрещается торговля продукцией свиноводства на рынках, проведение ярмарок и выставок.

Во всех зонах, на всех дорогах, ведущих из неблагополучного пункта, организуют круглосуточные охранно-карантинные посты, оборудованные шлагбаумами, дезбарьерами и будками для дежурных.

Разведение свиней в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается только через год после снятия карантина.

Жителей просят выполнять ряд мероприятий:

– содержать имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней в подворьях в огороженных местах, безвыгульно;

– использовать отдельную спецодежду и инвентарь по уходу за свиньями и проводить их дезинфекцию после проведенных работ;

– не допускать свободного выгула свиней из помещений; контакта свиней с другими животными и посторонними лицами; приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства без ветеринарного осмотра.

Для кормления, поения и ухода за свиньями нужно иметь отдельную одежду и обувь.

В случае появления заболевания свиней или внезапной их гибели – немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу, сообщить об этом в администрацию сельского поселения.

Нельзя выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины и в другие места.

Следует проводить утилизацию в местах, определенных администрацией сельского поселения.

Нельзя завозить свиней без разрешения государственной ветеринарной службы.

«Выполнение вами этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит экономические убытки», – подытоживает памятка.