В России школьница взяла в руки телефон и умерла

В мордовском селе Большие Березники 10-летняя школьница умерла от удара током, взяв в руки заряжающийся телефон. По факту трагедии следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел 1 сентября. Пострадавшую девочку обнаружила мама и вызвала медиков. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось, сообщает «Лента.ру».

Следователи проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.

24 июня молния ударила в двух рабочих в Благовещенском районе. По словам очевидцев, разряд молнии попал в них в тот момент, когда они находились на дороге и разговаривали по мобильному телефону.