«Дресс-код? Нет, не слышали»: как благовещенские школьники пришли на линейку

Бритые виски, длинные челки, крашеные волосы как у парней, так и у девчонок. На какие только эксперименты не идут нынешние подростки, желая следовать моде, выделиться из толпы и найти собственный стиль. Корреспондент «Альфа ТВ» поговорил на школьной линейке с теми, кто не боится смелых образов и идет вразрез строгим школьным правилам, а также узнал мнение учителей.

«С длинными волосами я хожу больше двух дет. Мне просто так захотелось. Мама говорит – делай что хочешь с волосами, главное, чтобы было аккуратно, а папа – иди подстригись. Мне нравится моя прическа, менять её я не хочу», – поделился обладатель длинной обесцвеченной шевелюры Артем Теличенко.

«Что-то щелкнуло в голосе, захотел покрасить волосы. Еще потому что пекло голову, когда на солнце был. Решил на лето так сделать. Яркие цвета мне не очень нравятся, а белый – нормально», – сказал другой школьник Владислав Скоморожко.

«С такой прической сегодня модно ходить. Правда, я не на кого не равнялся, не считаю мою прическу особенной. У некоторых из-за такого внешнего вида, я слышал, бывают проблемы, но у меня все хорошо», – добавил еще один ученик Максим Рябицкий.

«Учителя не против самовыражения обучающихся. Но это должно быть в рамках разумного, потому что очень-очень креативные стрижки, прически отвлекают внимание других обучающихся. А родители и учителя хотят, чтобы внимание школьников было сосредоточено на знаниях. Я думаю цветные волосы, ультрастрижки, наголобритые головы не стоит делать в школу. У нас есть положение о школьной одежде, у нас есть деловой стиль одежды, прическа должна соответствовать деловому стилю одежды», – прокомментировала директор школы № 16 г. Благовещенска Лариса Попова.