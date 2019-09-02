Амурчан приглашают попить чай в юрте, привезенной из Казахстана

На одной из конюшен в селе Игнатьево амурчане могут отдохнуть и попить чай в юрте. Национальный шатер, который привезли из Казахстана, установили по всем правилам и канонам кочевников. Гости могут остаться в юрте даже на ночь.

В шатре, который украшен коврами, есть 4 спальных места и стол.

«Юрта утеплённая, поэтому отдохнуть в ней путешественники смогут и зимой. Часто ее арендуют, чтобы отметить семейные праздники. Гостей привлекает необычный антураж. Мало где можно вот так по-восточному отдохнуть на природе. В юрте есть звучный национальный инструмент комуз, желающие могут на нем поиграть. Что касается питания, еду гости могут взять с собой, но можно заказать и национальные блюда», – рассказала хозяйка юрты Ольга Дёмкина.

Конюшня расположена в 19 километрах от Благовещенска. Здесь обучают верховой езде и рассказывают, как ухаживать за животными.

На каждый сезон разработан свой маршрут. Весной туристам предлагают пройтись верхом по сопкам, где можно нарвать полевых цветов, полюбоваться редким цветением рододендрона даурского или, например, собрать папоротник. Летом наездники могут пересечь реку, искупаться вместе с лошадьми в водоеме.

Осенью прекрасной фотозоной становятся скошенные поля с рулонами сена. А зимой гостям предлагают пронестись по окрестностям галопом, а затем попить горячий чай с бутербродами.

В теплое время года желающих катают на фаэтоне (карета без верха), а зимой карету меняют на русские сани.

Конный двор содержит 25 лошадей, в том числе породистых. Посетители могут увидеть здесь орловского рысака, буденовскую и своеобразную забайкальскую лошадь маленького роста с кудрявой шерстью. Лошади всегда рады гостям, никогда не откажутся от гостинцев, которые им приносят. Обычно они едят морковь, сушеный хлеб и яблоки, сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.

Контактная информация: 8 (914) 395-90-05, 8 (924) 674-85-99 (аренда юрты).