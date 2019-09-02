В России обнаружили мужчину с самыми сильными пальцами в мире

Россиянин Рафаэль Кулиев стал мировым рекордсменом по вису на двух пальцах. Предыдущий рекорд был короче почти в два раза.

Кулиев провисел на перекладине 1 минуту и 15 секунд при весе 85 килограммов. До этого рекорд по вису на пальцах составлял 47 секунд при весе 76 килограммов. Кулиев заявил, что теперь звание «самого сильного пальца» принадлежит ему.

Кулиеву также принадлежит рекорд России по подтягиванию на двух пальцах – он подтянулся 16 раз. Также спортсмен попал в Книгу рекордов России, подняв человека весом 86 килограммов одной рукой, сообщает «Лента.ру».

В июне спортсмен из Благовещенска установил мировой рекорд в силовом троеборье среди ветеранов. В сумме трех движений благовещенец стал абсолютным чемпионом.