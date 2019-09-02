Так было всегда: Дмитрий Рогозин ответил на критику по строительству Восточного

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал претензии к темпам строительства амурского космодрома Восточный. Даже встал вопрос о смене существующего подрядчика стройки.

В своем Twitter Рогозин написал в понедельник, 2 сентября: «Сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тысячи кубов бетона».

На это один из пользователей ответил: «Что-то по радио совсем иные достижения озвучены. Недовольство заказчиков. И возможное привлечение других ведомств к строительству».

На что глава госкорпорации парировал: «А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле».

Как сообщало Амур.инфо, Проблемы строительства космодрома рассмотрят на текущей неделе у председателя правительства Дмитрия Медведева и президента страны Владимира Путина. Также анонсируется визит главы государства на Восточный.