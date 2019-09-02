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сегодня, 16:39 0

Дочь Кристины Орбакайте перешла из американской школы в русскую

Дочь Кристины Орбакайте перешла из американской школы в русскую
Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k/

Кристина Орбакайте сменила американскую школу на русскую для своей семилетней дочери Клавдии. Один год девочка обучалась в элитной школе США, но, как стало известно этим летом, певица привезла Клавдию обратно в Россию.

По слухам, переезд был связан с тем, что Орбакайте тяжело было находиться далеко от ребенка. Большое количество времени актриса живет и трудится в России, вырываться в США ей удавалось не часто.

В этом году Клавдия Земцова пошла во второй класс. Кристина Орбакайте в соцсетях показывала, в какой форме ее дочь Клавдия пойдет в школу. Внешний вид девочки вызвал ряд одобрений от подписчиков Кристины, так как звезда приобрела форму бюджетного бренда для дочери. Семилетняя внучка Примадонны в первый учебный день выглядела очень скромно. Никаких бантов и ярких аксессуаров у девочки не было.

Клавдию Орбакайте родила от бизнесмена Михаила Земцова. Ранее звезда жила в гражданских браках с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим и бизнесменом Русланом Байсаровым. От каждого из мужчин она родила по сыну. При этом замуж за них она так и не вышла.

Через год в школу должны пойти родные брат и сестра Кристины Орбакайте – Лиза и Гарри Галкины. В этом году им исполнится шесть лет. Сейчас ребята активно учат французский язык, а также посещают различные спортивные секции и творческие кружки, сообщает Teleprogramma.pro.

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#дети #шоу-бизнес #школа

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