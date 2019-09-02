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Волонтеры нашли куртку бабушки, которая пропала в лесу под Шимановском

Волонтеры нашли куртку бабушки, которая пропала в лесу под Шимановском
Фото: Амур.инфо

Волонтеры амурского поисково-спасательного отряда «Гром» нашли куртку, которая принадлежит Таисии Штепе, пропавшей 23 августа под Шимановском. Во время поисков в лесу добровольцы также обнаружили несколько «лежанок» – мест с примятой травой.

Об этом информационному агентству рассказала руководитель ПСО «Гром» Ольга Громова.

«На 4 день поисков мы нашли куртку, которая принадлежит Таисии, это экспертиза подтвердила. Усиленно прорабатывали лес, в котором нашли куртку, но, к сожалению, больше ничего. Много лежанок – мест, где человек лежал, но точно не знаем, лежала ли это бабушка», – пояснила Ольга.

Пропавшую 76-летнюю бабушку ищут волонтеры нескольких подразделений отряда «Гром». Это добровольцы из Свободного, Циолковского и Шимановска – больше 50 человек. К поискам привлекают квадрокоптер.

Сейчас, по информации руководителя отряда, активная фаза поисков амурчанки завершилась. Ее возобновят через пару дней.

«Активная фаза завершилась, потому что поиски физически длились в течение 7 дней. Естественно, волонтеры устали, у них рассеянное внимание. Уж лучше прерваться, чем искать вот так. Примерно, завтра к вечеру будут восстановлены поиски. У нас есть еще несколько квадратов не пройденных», – сказала амурчанка.

«Здесь нельзя говорить о бессмысленности поисков, даже найденное тело – это возможность родственникам уже успокоиться, не терзать себе душу. Нужно найти, не может же быть такого: был человек и нет человека, искать нужно», – подытожила Ольга.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на поиски амурчанки отправились спасатели из Благовещенска, полицейские и волонтеры.

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