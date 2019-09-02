Новые «Кванториумы» появятся в Амурской области

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

В Амурской области появится еще четыре передвижных технопарка. Регион прошел отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В Приамурье мобильные «Кванториумы» появятся постепенно. Первый начнет работу уже в этом году, второй – в 2020-м, еще два – в 2021-м и еще один – в 2022-м. Таким образом, всего в регионе будут действовать пять передвижных технопарков.

На сегодняшний день центры технического творчества «на колесах» есть лишь в нескольких регионах России. Обязательное условие для их появления – наличие стационарного технопарка в субъекте, пишет пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Мобильный "Кванториум" – проект, ориентированный на детей сельских школ. Это комплекс, который оснащен высокотехнологичным оборудованием, где ребята осваивают навыки программирования, конструирования, занимаются техническим творчеством, научно-исследовательским и инженерным направлением. Школьники могут работать по робототехнике с конструкторами разного уровня сложности, 3d-принтерами, VR-очками и так далее. Занятия проходят в передвижном автокомплексе под руководством наставников», – прокомментировали в «Кванториуме-28».

В Амурской области первый передвижной технопарк начнет работу в этом году. Он охватит школьников сел Возжаевка, Екатеринославка, Поярково, Константиновка, Тамбовка и Ивановка.