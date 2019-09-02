Почти 88 тысяч туристов из Китая посетили Приамурье в этом году

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В 2019 году Амурскую область посетили почти 88 тысяч туристов из Китайской Народной Республики. Туристический поток за январь-август, по сравнению с прошлым годом, вырос на 16 %. Итоги работы в период летнего туристического сезона и перспективу развития туристической отрасли в регионе обсудили в областном правительстве на совещании с представителями турбизнеса.

С начала 2019 года количество туристов, прибывших в Амурскую область из КНР, достигло 87,9 тысячи человек. Большая часть из них (69,3 тысячи) посетила Приамурье в летние месяцы: июль, август, в период высокого туристического сезона.

В настоящее время на территории региона работают 27 туроператоров. Большинство имеют полномочия на осуществление деятельности в рамках реализации межправительственного соглашения с КНР о безвизовых групповых туристических поездках.

С апреля 2019 года работает алгоритм взаимодействия основных региональных и федеральных структур для регулирования ситуации в сфере соблюдения туроператорами законодательства, качества обслуживания, перевозки иностранных туристов.

«Министерством экономического развития и внешних связей был проведен мониторинг соблюдения положений межправительственного соглашения с КНР о безвизовых групповых туристических поездках в части организации встречи и расселения туристов из КНР, в ходе которого выявлены нарушения. Не все туристические компании сопровождают туристов до гостиниц, контролируют размещение туристических групп в заявленных местах. Нередки случаи, когда туристы после пересечения пункта пропуска предоставлены сами себе», – рассказала начальник отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Эльвира Самарина. Ее слова приводит пресс-служба правительства региона.

Параллельно по линии соответствующих федеральных органов проводились проверки транспортной безопасности при перевозках туристов, соблюдения миграционного законодательства. Итоги совместной работы будут рассмотрены на очередном заседании межведомственной комиссии при рассмотрении заявок туроператоров по продлению полномочий по межправсоглашению на следующий год.

«Мы рекомендуем туристическим организациям соблюдать необходимые требования. Амурская область занимает четвертое место в РФ по приему китайских туристов, уступая в этом списке только Москве, Санкт-Петербургу и Приморскому краю. Хотелось бы наблюдать динамику не только по количественным показателям турпотока, но и качеству туристических услуг. Этому сейчас уделяется большое внимание. Между Ростуризмом и министерством культуры и туризма КНР достигнута договоренность о создании двухсторонней межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители всех заинтересованных органов государственной власти двух стран. Этот механизм позволит более эффективно обсуждать и регулировать все проблемные вопросы в этой сфере. Главная его цель – повысить прозрачность туррынка и гарантировать туристам в России действительно качественные услуги», – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.

Также по поручению губернатора Приамурья подготовлен законопроект, предусматривающий освобождение в течение трех налоговых периодов от уплаты имущественного налога организаций, основным видом деятельности которых является деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания.