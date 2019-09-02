В Приамурье почтили память погибших во Второй мировой войне

В понедельник, 2 сентября, в Благовещенске на площади Победы прошла торжественная церемония посвященная 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и Победы над милитаристской Японией. Собравшиеся почтили память воинов, отдавших жизнь в боях за свободу и независимость Отечества.

74 года назад войска 1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальских фронтов освободили северо-восток Китая, южный Сахалин и Курильские острова от японских захватчиков. Развернутая вдоль границы 2-я Краснознаменная Армия начала стремительную переправу через Амур, разлившийся в августе 1945-го. Через три пункта – Константиновку, Поярково и Благовещенск было переправлено более 50 тысяч военнослужащих, 320 танков, 1 400 орудий и минометов.

Чтобы почтить эту дату, к мемориалу воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы и венки. В церемонии приняли участие ветераны войны и труженики тыла, официальные лица. Память павших под звуки метронома почтили минутой молчания, после чего прозвучал ружейный салют.

«Сегодня мы празднуем День Победы во второй Мировой войне. Именно здесь, на Дальнем Востоке, была поставлена точка в этой войне, самой кровопролитной в истории XX века. Сто тысяч амурчан приняли участие в боях, 40 тысяч остались на боях сражений навечно. Именно вступление в войну Советского Союза в августе 1945 года позволило в кратчайшие сроки, проведя ряд уникальных военных операций, разгромить Квантунскую армию. Это была в подлинном смысле молниеносная военная кампания. Вечная память тем, кто отдал свои жизни в этой войне», – сказал губернатор Василий Орлов.

Затем на набережной реки Амур прошла акция «Цветы на воде». По инициативе ассоциации пожилых людей она проходит уже в 22-й раз. По реке, соединяющей Россию и Китай, отправляют букеты и венки, которые нельзя самим возложить к обелискам и братским могилам советских воинов, погибших на китайской стороне, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Капитуляция Японской империи ознаменовала собой завершение Второй мировой войны. Она была подписана 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени (в 4:02 по московскому) на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе.