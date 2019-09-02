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сегодня, 15:51 0

Мэрия Белогорска будет бороться за общежитие военного ремонтного завода в суде

Мэрия Белогорска будет бороться за общежитие военного ремонтного завода в суде
Фото: pixabay.com

Администрация Белогорска подала иск в Арбитражный суд Амурской области с просьбой исключить из конкурсной массы должника – военного ремонтного завода – здания административно-бытового корпуса, приспособленного под общежитие. В нем сейчас проживают 50 человек. Заявление рассмотрят на судебном заседании 25 сентября.

Как сообщало Амур.инфо, с заявлением к акционерному обществу «19 центральный автомобильный ремонтный завод» о признании его банкротом в суд обратилось акционерное общество «Оборонэнергосбыт».

31 мая 2018 года решением Арбитражного суда Амурской области в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство, срок которого продлен до 26 февраля 2020 года.

Сформирована конкурсная масса в сумме 21 миллион рублей и реестр требований кредиторов в размере 344 миллиона 934 тысячи 584, 44 рубля.

Ранее глава Белогорска поручил правовому управлению администрации Белогорска подготовить иск в суд о понуждении к передаче здания в муниципальную собственность. На рабочем совещании по итогам решения собрания кредиторов завода-банкрота приняли решение отказать в передаче имущества.

Ранее Амур.инфо писало, что на средства, вырученные от продажи на аукционе имущества белогорского предприятия «19 центральный автомобильный ремонтный завод», должны погасить задолженность по зарплате, налогам и за поставку энерготопливных ресурсов.

О финансовых проблемах предприятия из-за отсутствия заказов от Минобороны, Амур.инфо сообщало уже не раз. Еще в 2015 году звучали такие формулировки, как «критическое финансово-экономическое положение».

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#Белогорск #суды #финансы #экономика

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