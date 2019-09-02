«Полет в космос» и поиски клада: что подготовило Приамурье для ВЭФ

Фото: instagram.com/minkultamur

Амурская область подготовила обширную культурную и развлекательную программы для Восточного экономического форума – 2019 во Владивостоке. Так, регион на форуме представят солисты Амурской областной филармонии Дарья Кальней и Сергей Терехов, цирк «Ап!», школа современного танца «Стрекоза». Партнерами выступили «Шоу технологий», «Центр современных событий» и «Лаборатория профессора Звездунова».

Как отмечается в Инстаграме министерства культуры и национальной политики Амурской области, коллективы будут работать на главной сцене «Улиц Дальнего Востока», в павильоне Амурской области, примут участие во II Фестивале культур и искусств «Созвездие Дальнего Востока» и в фестивале «Дни мира на Тихом океане», посвященном окончанию Второй мировой войны.

«Амурская область в этом году на Восточный экономический форум подготовила несколько программ, которые представят на главной сцене и на сцене павильона. У нас в этом году работают детские коллективы – цирк "Ап!" Амурской областной филармонии и школа танцев "Стрекоза". Они приготовили программу, которая соответствует и концепции всего павильона, и развитию Амурской области, это движение вперед, "Амурская область молодежная". Поэтому у нас программа динамичная, быстрая, с современными номерами», – рассказала ИА «Амур.инфо» заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.

Она отметила, что программы на сцене павильона Приамурья начнутся с 4 сентября. 3 сентября амурские коллективы будут заняты на главной сцене, примут участие в церемонии открытия, а также – в конкурсе красоты «Краса Дальнего Востока». Ребята готовят интересный флешмоб. Также амурчане участвовали в съемке клипа, который станет подарком для всех гостей Восточного экономического форума.

«С нами работают в этом году партнеры. Сцену и все звуковое сопровождение нам обеспечивает "Шоу технологий". Мы работаем с "Центром современных событий" – они у нас на сцене готовят интерактив. Это у нас будут и прогулки велосипедные по Амурской области, у нас с завтрашнего дня начнет работать чат-бот, в котором можно будет ответить на вопросы викторины об Амурской области, найти клад и сделать фотографию или там маленькую заставку-ролик "Полет в космос". Также с нами работает Илья Тян, и он приготовил для гостей форума "спиннер-фото 360 градусов". Это идет фотография в реальном времени, и потом тот человек, который фотографируется, получает на свой гаджет ролик с подложкой музыки, с подложкой картинки, что он на павильоне Амурской области, которым может обмениваться в Инстаграме и других сетях. Там на самом ролике уже указан хештег "ВЭФ-2019" и "Амурская область"», – рассказала Надежда Анатольевна.

Она отметила, что участниками различных культурных мероприятий от Амурской области станут более 80 человек.