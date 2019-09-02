Владельцам частных домов!

В конце весны РИА Новости сообщили, что с лета этого года Росреестр активно начнет использовать дроны для выявления нарушений земельного законодательства — некоторые дачники уже могли заметить беспилотники над своими участками. В планах Росреестра было запустить этот проект по всей России к концу это же года.

Цели такого рода работы таковы: выявлять неузаконенные постройки для последующего налогообложения; выявление нарушений норм землепользования (нецелевое использование участков) и самозахваты; нарушения в зонах, в которых нельзя строить, например, прибрежная полоса водоема, реки.

После выявления с помощью дронов случаев нарушения законодательства развитие событий должно происходить следующим образом: Росреестр проведет внеплановую проверку вашего участка и в случае подтверждения нарушений пришлет требование устранить нарушение. По результату ваших действий (бездействий) возможно будет устанавливаться повышенный налог. Незаконные строения в судебном порядке могут обязать снести. По нарушениям в виде самостоятельного захвата земли, вероятнее всего, будет требование перенести забор или выкупить землю, которая была захвачена.

Несколько недель тому назад на Амуринфо прошла информация о том, что администрация Благовещенского района «получила подарок» от «доброжелателя» в виде дрона, который планируется использовать в этих целях. Так что уже в ближайшее время садоводы и дачники будьте готовы к развитию таких технологий и у нас. Постарайтесь совершать меньше нарушений земельного и градостроительного законодательства. Рано или поздно все-равно «за вами придут».