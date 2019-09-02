В России прогнозируют подорожание авиабилетов

С прогнозом заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации. К подорожанию билетов приведет подорожание авиакеросина. Механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным, пишут «Известия». По мнению экспертов, начиная с третьего квартала из-за «низкого сезона» в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелетов в долгосрочной перспективе нет, и с приходом нового «высокого сезона» стоимость перелетов вновь пойдет вверх.

В 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 миллиардов рублей. При этом в первом квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 миллиардов. «По нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», –– заявил изданию Борис Шокуров. По его словам, с начала года стоимость керосина выросла на 1,5–2 %, однако за прошлый год рост превысил порог в 30 %. Авиатопливо –– одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер на керосин. Он вступил в действие 1 августа 2019 года. Предложенный правительством механизм позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тысячи рублей за тонну. Установленная планка слишком высока –– условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию, уверен Борис Шокуров. То же изданию подтвердили в нескольких крупных авиакомпаниях.

«Сейчас информации о грядущем подорожании нет. Обычно к новому году, к декабрю, когда начинаются каникулы и праздники, всегда дорожают билеты. Примерно с середины декабря до середины января. Как бы хорошо ни жила авиакомпания, все равно повышают тарифы, потому что у людей выходные дни, или у студентов каникулы, все равно полетят, и билеты в это время всегда дорожают. Но на данный момент авиакомпании информацию о подорожании нам не предоставляли», – сказали корреспонденту Амур.инфо в авиационно-туристическом агентстве «Моисей».