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Амурчан приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты

Амурчан приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты
Фото: архив Амур.инфо

21 сентября жителей Приамурья зовут принять участие в акции «Всемирный день чистоты», к которой присоединится более 150 стран мира. В рамках Дня чистоты запланированы волонтерские уборки мусора на природе и просветительские мероприятия.

На сайте акции говорится, что Всемирный день чистоты «Сделаем!» в России – это волонтерская акция, цель которой – объединить общество, государство, СМИ и бизнес в одну команду для очистки страны от мусора и сохранения устойчивой чистоты. Акцент в уборках делается на природных территориях: леса, поляны, берега водоемов.

При сборе мусора организуется раздельный сбор отходов там, где это возможно. Помимо этого команды проводят просветительские акции, продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку и так далее.

Сообщается, что в 70 регионах России уже собрались активные команды из представителей НКО, экологических и волонтерских движений, а также неравнодушных жителей, которые подключили к акции государственные учреждения, бизнес-партнеров, ведут набор участников. Сейчас идет набор организаторов уборок, которым команды высылают инструкции, оказывают информационную и организационную поддержку.

В Амурской области информацию распространяет региональное министерство ЖКХ. Правда среди участников в ДФО указаны пока только Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край.

Присоединиться к акции может любой желающий – индивидуально, семьей, а также организованной группой, например, волонтеров образовательного учреждения или компании. Чтобы стать организатором уборки или участником в своем регионе нужно зарегистрироваться на сайте акции.

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#жизнь #ЖКХ

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