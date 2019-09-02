В Благовещенске в школу пошло рекордное количество первоклассников (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

День знаний в 2019 году встретило рекордное для Благовещенска количество первоклассников – 3 391 ребенок. В 2018 учебном году в первый класс пошли 3 078 маленьких горожан. Всего в школах Благовещенска будут обучаться 27 774 детей.

Из них 1 151 ученик перешел в 11 класс. За 5 лет показатель школьников в Благовещенске вырос на 4 700 человек. В 2019 учебном году в школах будут работать 2226 педагогических работников и 1192 учителей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году 1 сентября выпало на воскресенье. В этот день торжественные линейки прошли в школах 8 муниципалитетов Приамурья. 2 сентября первый звонок прозвенел для учеников 16 городов и районов, а в оставшихся муниципальных образованиях День знаний отметили частично 1 сентября, частично – 2-го.

В День знаний первый звонок прозвенел для 10,5 тысячи первоклассников Амурской области. Всего с начала нового учебного года осваивать школьную программу в 297 образовательных организациях будут около 100 тысяч учащихся.

Корреспондент «Альфа ТВ» узнал у благовещенцев, как они отнеслись к частичному переносу Дня знаний на 2 сентября, а у школьников – о готовности к учебному году.

«В какой-то степени рады, что 1 сентября перенесли на второе. На денечек больше детям отдохнуть. Будто бы учебный год начинается с понедельника. Мы надеемся только на лучшее, что у нас все получится. Детки большие уже отдохнувшие, все соскучились», – рассказала благовещенка.

«Я думаю, лучше в воскресенье. Выходной день, все дома, можно всем родственникам и родителям прийти с ребенком на линейку. Но и второго числа тоже хорошо: у кого есть возможность, все придут, отпросятся ради такого дела», – высказала свою точку зрения другая горожанка.

«Я встретила друзей, я рада, но не очень рада школе, потому что 9 класс: много проблем наваливается на тебя. Сложно», – поделилась школьница.

«Не хочется еще учиться, месяца три бы еще, наверно, (отдохнул), хватило бы. Экзамены, проекты, вот это все сложно будет», – сетует школьник.

«Сначала хочется (в школу), но как-то непривычно», – подытожила первоклассница.