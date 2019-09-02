СМИ: Волочкова выходит замуж

По информации некоторых СМИ знаменитая в России балерина Анастасия Волочкова задумалась о замужестве с новым возлюбленным. О том, кто является женихом звезды, пока неизвестно.

«Балерина признается, что уже девять месяцев счастлива с возлюбленным и постепенно стала задумываться о том, чтобы устроить шикарную свадьбу, которая потрясет всю светскую Москву», – пишет StarHit со ссылкой на слова Волочковой.

Волочкова ранее заявляла, что мечтает о свадьбе. Но дальше заявлений дело никогда не шло.

Волочкова – заслуженная артистка РФ. В 2003 году она была уволена из Большого театра, что послужило для нее стартом в шоу-бизнесе. Балерина стала регулярно выступать с сольными проектами. Помимо танцевальной карьеры Волочкова также появляется в различных шоу, пробует себя в модельном бизнесе, а в 2019 сняла клип на дебютную песню. Известность в соцсетях она приобрела благодаря откровенным публикациям.