Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:46 0

СМИ: Волочкова выходит замуж

СМИ: Волочкова выходит замуж
Фото: instagram.com/volochkova_art/

По информации некоторых СМИ знаменитая в России балерина Анастасия Волочкова задумалась о замужестве с новым возлюбленным. О том, кто является женихом звезды, пока неизвестно.

«Балерина признается, что уже девять месяцев счастлива с возлюбленным и постепенно стала задумываться о том, чтобы устроить шикарную свадьбу, которая потрясет всю светскую Москву», – пишет StarHit со ссылкой на слова Волочковой.

Волочкова ранее заявляла, что мечтает о свадьбе. Но дальше заявлений дело никогда не шло.

Волочкова – заслуженная артистка РФ. В 2003 году она была уволена из Большого театра, что послужило для нее стартом в шоу-бизнесе. Балерина стала регулярно выступать с сольными проектами. Помимо танцевальной карьеры Волочкова также появляется в различных шоу, пробует себя в модельном бизнесе, а в 2019 сняла клип на дебютную песню. Известность в соцсетях она приобрела благодаря откровенным публикациям.

Просмотров всего: 136

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 1

Мэттью Макконахи устроился на работу
В России и мире

Звезда «Дома 2» вела прямую трансляцию во время операции по увеличению груди
В России и мире

Екатерина Варнава кардинально изменила имидж и испугала поклонников
В России и мире

Инстаграм удаляет у популярного блогера фотографии в купальнике и нижнем белье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь