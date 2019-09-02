В Приамурье изберут молодежный парламент

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В Амурской области будет вновь создан молодежный парламент. Планируется, что новый, 4-й по счету, созыв приступит к работе в декабре. Пока же объявлена процедура его формирования. Законодательное собрание региона ждет заявок от образовательных учреждений и молодежных организаций.

Согласно принятому на очередном заседании постановлению, молодежный парламент нового созыва будет состоять из 36 человек (12 студентов вузов, 12 учащихся ссузов и 12 участников различных молодежных объединений), избранных на срок 2 года, сообщается на сайте амурского закса.

Впервые молодежный парламент при законодательном собрании региона был создан в 2004 году для объединения сил активных молодых амурчан, которые в будущем хотят стать депутатами или главами. Молодые парламентарии участвуют в разработке и обсуждении законов, проводят конкурсы социальных и законодательных инициатив, оказывают благотворительную помощь различным учреждениям.