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2сентября
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сегодня, 14:32 2

В Приамурье изберут молодежный парламент

В Приамурье изберут молодежный парламент
Фото: Амур.инфо

В Амурской области будет вновь создан молодежный парламент. Планируется, что новый, 4-й по счету, созыв приступит к работе в декабре. Пока же объявлена процедура его формирования. Законодательное собрание региона ждет заявок от образовательных учреждений и молодежных организаций.

Согласно принятому на очередном заседании постановлению, молодежный парламент нового созыва будет состоять из 36 человек (12 студентов вузов, 12 учащихся ссузов и 12 участников различных молодежных объединений), избранных на срок 2 года, сообщается на сайте амурского закса.

Впервые молодежный парламент при законодательном собрании региона был создан в 2004 году для объединения сил активных молодых амурчан, которые в будущем хотят стать депутатами или главами. Молодые парламентарии участвуют в разработке и обсуждении законов, проводят конкурсы социальных и законодательных инициатив, оказывают благотворительную помощь различным учреждениям.

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#заксобрание #областная власть

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Комментарии
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  • Мы голосуем за ЛДПР!

    Мы голосуем за ЛДПР!
    59 минут назад

    единороссовский орган

  • ay

    ay
    35 минут назад

    нафик эта "тренажорка" не нужна. одни понты для молодёжных "лидеров".

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