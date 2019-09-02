Житель ЕАО пойдет под суд после приобретения в Приамурье гашиша

Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Еврейской автономной области. Его обвиняют в преступлении по «наркотической» статье Уголовного кодекса – 228.

По версии следствия, 11 марта 2019 года житель села Аур Смидовического района ЕАО приобрел в селе Арсентьевка Михайловского района Приамурья наркотики – гашиш общей массой 8 074 грамма и гашишное масло массой 227,9 грамма. «Дурь» приобреталась для личного потребления и без цели сбыта. Жителя Еврейской автономии задержали сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось следователем СО УФСБ России по Амурской области. 30 августа прокуратура региона направила дело в Бурейский районный суд.

За совершение этого преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с крупным штрафом, сообщает прокуратура Амурской области.