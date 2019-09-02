В Китай стали чаще возить российский уголь

Из России в Китай стали больше ввозить угля. За 7 месяцев импорт из РФ в Хэйлунцзян вырос на 42%. Объем импорта угля из России составил 74,9 % от всего ввозимого в северо-восточную провинцию Китая угля за этот период.

С января по июль импорт угля из России в провинцию Хэйлунцзян составил 4,899 миллиона тонн, сообщает Харбинская таможня. По данным ведомства, Россия является крупнейшим импортером угля в провинцию Хэйлунцзян.

Из Индонезии за этот период было ввезено 520.000 тонн, что на 10 % меньше, чем годом ранее. Из Австралии в провинцию Хэйлунцзян за 7 месяцев было ввезено 508 000 тонн угля, что на 7,7 % меньше, чем годом ранее. Из Филиппин в Хэйлунцзян было ввезено 560 000 тонн угля, что на 29,9 % больше, чем в 2018 году. Также 52 000 тонн угля в Хэйлунцзян поступило из Монголии.

При этом объемы импорта угля из России в рамках мелкой приграничной торговли сократились. С января по июль они составили 179 000 тонн, что на 9, 6% меньше, чем годом ранее. Всего импорт угля в рамках мелкой приграничной торговли составил 2,7 % от всего объема импорта угля за этот период.

Основными потребителями импортного угля стали государственные китайские компании. На них пришлось 71,5 % всего импорта. Всего за 7 месяцев импорт угля в Хэйлунцзян составил 6,54 миллиона тонн. Это на 12,7 % больше, чем годом ранее.

В денежном исчислении импорт составил 2,72 миллиарда юаней (380 миллионов долларов США) – это на 6,3 % меньше, чем в прошлом году. В среднем тонна импортного угля для компаний провинции Хэйлунцзян стоила 416,1 юаня (чуть более 58 долларов США) – на 17 % дешевле, чем в 2018 году, сообщает портал Biang.