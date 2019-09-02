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2сентября
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сегодня, 13:44 5

В Китай стали чаще возить российский уголь

В Китай стали чаще возить российский уголь
Фото: pixabay.com

Из России в Китай стали больше ввозить угля. За 7 месяцев импорт из РФ в Хэйлунцзян вырос на 42%. Объем импорта угля из России составил 74,9 % от всего ввозимого в северо-восточную провинцию Китая угля за этот период.

С января по июль импорт угля из России в провинцию Хэйлунцзян составил 4,899 миллиона тонн, сообщает Харбинская таможня. По данным ведомства, Россия является крупнейшим импортером угля в провинцию Хэйлунцзян.

Из Индонезии за этот период было ввезено 520.000 тонн, что на 10 % меньше, чем годом ранее. Из Австралии в провинцию Хэйлунцзян за 7 месяцев было ввезено 508 000 тонн угля, что на 7,7 % меньше, чем годом ранее. Из Филиппин в Хэйлунцзян было ввезено 560 000 тонн угля, что на 29,9 % больше, чем в 2018 году. Также 52 000 тонн угля в Хэйлунцзян поступило из Монголии.

При этом объемы импорта угля из России в рамках мелкой приграничной торговли сократились. С января по июль они составили 179 000 тонн, что на 9, 6% меньше, чем годом ранее. Всего импорт угля в рамках мелкой приграничной торговли составил 2,7 % от всего объема импорта угля за этот период.

Основными потребителями импортного угля стали государственные китайские компании. На них пришлось 71,5 % всего импорта. Всего за 7 месяцев импорт угля в Хэйлунцзян составил 6,54 миллиона тонн. Это на 12,7 % больше, чем годом ранее.

В денежном исчислении импорт составил 2,72 миллиарда юаней (380 миллионов долларов США) – это на 6,3 % меньше, чем в прошлом году. В среднем тонна импортного угля для компаний провинции Хэйлунцзян стоила 416,1 юаня (чуть более 58 долларов США) – на 17 % дешевле, чем в 2018 году, сообщает портал Biang.

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#Китай #таможня #торговля

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    54 минуты назад

    возить или ввозить - не сапсим панятна...

  • oenesterov

    oenesterov
    44 минуты назад

    Дан

    возить или ввозить - не сапсим панятна...



    чтобы уголь ВВезти в Китай его нужно Везти :)



  • oenesterov

    oenesterov
    42 минуты назад

    че там, национал-предатели - лоббисты интересов Австралии, США и Индонезии будут писать, что-нибудь про сырьевой придаток?

  • Мы голосуем за ЛДПР!

    Мы голосуем за ЛДПР!
    41 минута назад

    Нестерову нужен большой бюджет-что б оттуда воровать

  • Рамзай

    Рамзай
    40 минут назад

    Э/энергию гоним в Китай по дешевке. Сейчас за уголь взялись. С россиян убытки от китайцев возместят?

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