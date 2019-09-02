На досрочных выборах депутатов думы Благовещенска уже проголосовали 164 человека

Досрочное голосование в Приамурье стартовало 28 августа. В самой крупной кампании – по выборам депутатов Благовещенской городской думы – уже проголосовали 164 благовещенца.

«Мы действуем в соответствии с законодательством», – пояснил председатель Благовещенского избиркома Сергей Чапаев. По закону, если в день голосования избиратель по уважительной причине будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования, ему должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Среди уважительных причин – отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные причины. При этом доказывать необходимость проголосовать досрочно избиратель не должен.

«Есть свои моменты. Кандидаты блюдут законность, помогают нам. Есть такие кандидаты, которые контролируют даже периметр входа в нашу комиссию, разговаривают с избирателями, спрашивают, зачем они идут досрочно голосуют. Это можно расценить и как давление. Например, члены комиссии тоже досрочно голосуют, почему вы их не спрашиваете», – высказали свое мнение в городском избиркоме.

По данным на 2 сентября, досрочно свои голоса на выборах в думу Благовещенска отдали 164 избирателя. Эта избирательная компания на ближайших выборах будет самой крупной. На кресла в гордуме претендуют 120 кандидатов.

«Нужно прийти, написать заявление, указать причину, тогда гражданину предоставляют бюллетень. Потом его запечатывают в конверт и передают в участковую комиссию», – пояснили в амурской областной избирательной комиссии.

Там пока затруднились сказать, сколько амурчан приняли участие в досрочном голосовании. Подсчет затрудняет то, что на некоторых территориях идет несколько избирательных кампаний, например, выборы главы и депутатов. По последним данным, активнее всего досрочное голосование идет в областной столице, а также на выборах главы Толбузинского сельсовета в Магдагачинском районе – там уже проголосовали 25 амурчан, и на выборах депутатов Шимановского городского совета – там отдан 21 голос.

Досрочное голосование до 3 сентября включительно будет идти в избирательных комиссиях муниципальных образований, а с 4 по 7 сентября – в участковых комиссиях. Единый день голосования в этом году выпал на 8 сентября.