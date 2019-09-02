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сегодня, 13:31 4

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Фото: pixabay.com

Стали известны регионы России, в которых жители могут купить больше всего электроэнергии. На первом месте оказалась Иркутская область. В первой пятерке также значатся Красноярский край и Хакасия, а также ЯНАО, ХМАО и Тюменская область.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга «РИА Новости», сообщают «Известия». Агентство рассчитало количество киловатт-часов, которое могут приобрести жители разных субъектов страны во втором полугодии 2019 года на свои среднемесячные зарплаты.

В последнюю десятку входят Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области.

Москва оказалась на девятой строчке рейтинга, Московская область — на 38. Кроме того, регионы из первой десятки являются одними из лидеров по доходам населения.

По данным агентства, средняя стоимость электроэнергии составляет в России чуть более четырех рублей за киловатт в час. Самая высокая цена зафиксирована на Чукотке, где киловатт в час стоит более 8,2 рубля.

Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час. В регионе в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых и атомных электростанциях.

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#экономика #энергетика

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    То-то царь и гнобит там губернатора...Последние островки нужно РКС завести...

  • Мы голосуем за ЛДПР!

    Мы голосуем за ЛДПР!
    1 час назад

    на каком месте АО область с тремя электростанциями?

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    На 15-том...

  • Noir

    Noir
    1 час назад



    Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час. В регионе в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых и атомных электростанциях.



    У них 4 ГЭС у нас 3 ГЭС, у них тариф рубль с копейками у нас больше 3 рублей с половиной. Может все таки разница во владельцах этих ГЭС? У них владеют местные энергетики у нас Москва.

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