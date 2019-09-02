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2сентября
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сегодня, 13:21 5

В Благовещенске за полтора миллиона рублей продают «президента»

В Благовещенске за полтора миллиона рублей продают «президента»

На одном из автомобильных сайтов появилось объявление о продаже в Благовещенске легкового автомобиля Nissan President 1989 года. Хозяин готов расстаться с машиной за 1 500 000 рублей.

«Продается самый легендарный автомобиль японского производства. Nissan President. В таком состоянии один в России! В идеальном состоянии! Нет никакой ржавчины и так далее. Денег в автомобиль не жалели. Пробег реальный! Машина выходного дня! Ходовая часть в идеальном состоянии. Двигатель, автомат в идеальном состоянии! Мотор V8 4,4 литра. Салон светлый, весь чистый. Никогда в нем не курили!!! Нигде ничего не капает и так далее! Вживую смотрится очень ярко, без внимания никогда не останетесь! На дороге стоит как вкопанный! Автомобиль нужно смотреть вживую, словами не описать эту красоту», – расхваливает владелец свой транспорт, указывая, что есть возможность отправки в другие города.

В технических характеристиках авто указывается: бензиновый двигатель объемом 4,4 литра, мощность 200 лошадиных сил, автоматическая трансмиссия, задний привод, правый руль. Указывается пробег: 62 000 километров, без пробега по России.

По данным из открытых источников, Nissan President – японский представительский лимузин, выпускавшийся компанией Nissan с 1965 по 2010 годы. Автомобиль в основном используется руководителями компаний и государственными чиновниками.

Фото: blagoveshchensk.drom.ru

Просмотров всего: 1262

#транспорт

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Комментарии
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  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    2 часа назад

    Амуринфа авито стала??? Ждем материалы про колбасу ...

  • Molex69

    Molex69
    46 минут назад

    "Продается самый легендарный автомобиль японского производства"

    Ой да ладно......

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    41 минута назад

    С кормы выглядит как Волга.

    Старое корыто...

  • цеховик

    цеховик
    29 минут назад

    Не вштырило. Toyotовские Сentury и Origin - совсем другое дело.

  • цеховик

    цеховик
    8 минут назад

    https://vladivostok.drom.ru/toyota/century/35198375.html

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