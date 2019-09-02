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Инстаобзор: лучшие кадры амурчан со школьных линеек

Инстаобзор: лучшие кадры амурчан со школьных линеек
Фото: instagram.com/1drewny1

Кто-то ждал этот день с особым трепетом, а кто-то, наоборот, с удовольствием отдыхал бы еще. Такой вот он, вызывающий неординарные чувства, первый день знаний! К слову, вот вы знали, что по статистике в этот день родители переживают и мандражируют больше, чем их дети? Или у вас все иначе? В любом случае, редакция «Афиши» не стала обходить вниманием праздничные школьные линейки, поэтому публикуем одни из лучших кадров из Инстаграмов амурчан. Любуйтесь и пишите, если увидели на них себя или своих друзей. С праздником, уважаемые родители, школьники, студенты и, конечно же, преподаватели!

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