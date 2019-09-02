Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:19 0

Дожди в отдельных районах: прогноз погоды в Приамурье на 3 сентября

Дожди в отдельных районах: прогноз погоды в Приамурье на 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, в Амурской области будет переменно, в отдельных районах ожидаются дожди, в утренние часы возможна дымка, туман. Ночью будет дуть слабый переменный ветер, днём ожидается восточный и юго-восточный ветер до умеренного.

Температура ночью в регионе составит плюс 7…12, на севере местами будет от нуля до плюс 5. Днём по области будет преимущественно плюс 20…25 , местами по северу термометры покажут около 15 градусов тепла.

В Благовещенске ночью без осадков, в утренние часы и днём пройдет дождь. Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 12…14 градусов, днем будет около 22 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 576

#погода

распечатать


Общество

Кратковременные дожди на севере региона: прогноз погоды в Приамурье на 2 сентября

Происшествия 3

Потоп в квартире испортил благовещенцу День знаний (видео)
Общество

Тепло и осадки: прогноз погоды в Приамурье на 2 сентября
Общество

Дождь и гроза: прогноз погоды в Приамурье на 1 сентября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь