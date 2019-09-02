Дожди в отдельных районах: прогноз погоды в Приамурье на 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, в Амурской области будет переменно, в отдельных районах ожидаются дожди, в утренние часы возможна дымка, туман. Ночью будет дуть слабый переменный ветер, днём ожидается восточный и юго-восточный ветер до умеренного.

Температура ночью в регионе составит плюс 7…12, на севере местами будет от нуля до плюс 5. Днём по области будет преимущественно плюс 20…25 , местами по северу термометры покажут около 15 градусов тепла.

В Благовещенске ночью без осадков, в утренние часы и днём пройдет дождь. Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 12…14 градусов, днем будет около 22 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.