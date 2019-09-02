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2сентября
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сегодня, 12:55 0

Пострадавший в ДТП с грузовиками в Приамурье скончался

Пострадавший в ДТП с грузовиками в Приамурье скончался
Фото: instagram.com/firedep41

Мужчина, который пострадал в ДТП с грузовиками на трассе Благовещенск – Белогорск, скончался на днях. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Источник сообщает, что этот мужчина являлся дорожным рабочим, он был сбит грузовиком во время выполнения работ на трассе. После аварии амурчанин пребывал в коме.

Полиция проводит по факту случившегося доследственную проверку.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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