Пострадавший в ДТП с грузовиками в Приамурье скончался

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Источник сообщает, что этот мужчина являлся дорожным рабочим, он был сбит грузовиком во время выполнения работ на трассе. После аварии амурчанин пребывал в коме.

Полиция проводит по факту случившегося доследственную проверку.