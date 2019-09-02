Пострадавший в ДТП с грузовиками в Приамурье скончался
Мужчина, который пострадал в ДТП с грузовиками на трассе Благовещенск – Белогорск, скончался на днях. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
Источник сообщает, что этот мужчина являлся дорожным рабочим, он был сбит грузовиком во время выполнения работ на трассе. После аварии амурчанин пребывал в коме.
Полиция проводит по факту случившегося доследственную проверку.
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