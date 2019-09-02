Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2сентября
Предыдущая новость
сегодня, 11:56 0

В Благовещенске попало на видео задержание девушки

В Благовещенске попало на видео задержание девушки
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Как пишет инстаграм-паблик blag_dtp, действо происходило в районе перекрестка улиц Горького и Богдана Хмельницкого.

На кадрах видно задержание девушки, которую сопроводили в машину скорой помощи.

«Она в микрахе сначала ходила где то в 6.30 утра .На дороге лежала.что то про харе Кришну говорила. Потом в центре оказалась», – прокомментировал публикацию blag_dtp один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

Случай ИА «Амур.инфо» прокомментировали в МО МВД России «Благовещенский», уточнив, что он был в субботу, 31 августа.

«Гражданка мешала проезду транспортных средств на дороге, также нарушала общественный порядок. Выехали [на место] сотрудники полиции и медики. Данная гражданка была задержана и доставлена в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 703

#происшествия

распечатать


В России и мире

Школьница заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара
Происшествия 1

Два жестких ДТП произошли в Приамурье 1 сентября (фото, видео)
Происшествия

В Белогорске при пожаре погиб человек, еще двое пострадали
Происшествия 3

Потоп в квартире испортил благовещенцу День знаний (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь