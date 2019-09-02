В Благовещенске попало на видео задержание девушки

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Как пишет инстаграм-паблик blag_dtp, действо происходило в районе перекрестка улиц Горького и Богдана Хмельницкого.

На кадрах видно задержание девушки, которую сопроводили в машину скорой помощи.

«Она в микрахе сначала ходила где то в 6.30 утра .На дороге лежала.что то про харе Кришну говорила. Потом в центре оказалась», – прокомментировал публикацию blag_dtp один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

Случай ИА «Амур.инфо» прокомментировали в МО МВД России «Благовещенский», уточнив, что он был в субботу, 31 августа.

«Гражданка мешала проезду транспортных средств на дороге, также нарушала общественный порядок. Выехали [на место] сотрудники полиции и медики. Данная гражданка была задержана и доставлена в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.

Видео: instagram.com/blag_dtp