В Амурстате подсчитали доходы населения и выяснили, стали ли амурчане жить лучше

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В Амурстате подвели итоги по доходам амурчан за первое полугодие. Судя по открытым данным, у жителей Приамурья денежные доходы, в том числе реальные, выросли. Увеличились даже те показатели, которые в целом по стране, наоборот, снизились.

Как сообщают в органе статистики, уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, величиной доходов населения.

В январе–июне 2019 года объем всех денежных доходов амурчан сложился в размере 149 миллиардов 947 миллионов рублей и возрос на 6,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. При этом население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 118 миллиардов 274 миллиона рублей, что на 6,5% больше, чем в январе-июне 2018 года.

Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили в 1 полугодии 31 507 рублей, что на 6,9 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Показатели в Приамурье оказались выше, чем в среднем по России, где прирост составил 4,7 %.

Реальные денежные доходы, по оценке специалистов Амурстата, в январе–июне 2019 года по сравнению с январем–июнем 2018 года также увеличились – на 0,8 %.

Реальные располагаемые денежные доходы, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, по официальным данным, в январе–июне 2019 года по сравнению с январем–июнем 2018 года выросли на 0,9 %. Тогда как по России реальные располагаемые денежные доходы снизились – на 1,3 %.