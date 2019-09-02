В Приамурье в зоне карантина по африканской чуме свиней уничтожили всё свинопоголовье

О ликвидации заражённых и потенциально заражённых свиней сообщает правительство Приамурья. Около 7 тысяч животных было уничтожено. Сейчас в очагах заболевания проводят дезинфекцию.

«После того, как все работы завершатся, мы будем рассматривать вопрос о снятии карантина с территорий, где был выявлен вирус АЧС, и с населённых пунктов, которые попали в зону отчуждения животных», – рассказал начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Также в области продолжает действовать запрет на продажу свиного мяса амурского происхождения. В выходные сотрудники регионального управления Россельхознадзора проводили рейды по рынкам и ярмаркам выходного дня. Было выявлено два факта нарушения, сообщили в ведомстве.

Проверки продолжаются и на пунктах пропуска. Грузопоток с запрещённой продукцией снизился, отмечают в региональном управлении Россельхознадзора.

В то же время сотрудники ДПС и Россельхознадзора продолжают проверки транспорта на постах, которых на территории Приамурья насчитывается 9. За выходные на посту в Октябрьском районе специалисты задержали 2,5 тонны корма неизвестного происхождения. Его изъяли и уничтожили, а нарушителя привлекут к административной ответственности.

"Ещё раз напоминаем, что перевозка, реализация и всё, что связано с продукцией свиноводства и кормов, строго запрещаются", – уточнила руководитель амурского управления Россельхознадзора Яна Любченкова.

Параллельно в Приамурье исследуют пробы от павших свиней. В целом с начала года проведено исследование более 500 проб, в том числе и от диких кабанов. Все пробы проверяют в областной ветлаборатории и отправляют на дополнительные исследования в ветеринарную лабораторию города Владимир.

"Некоторые пробы приходят с отрицательным результатом. Например, это пробы, взятые в Тамбовском, Благовещенском и Завитинском районах. Те пробы, которые были взяты у свинопоголовья в выходные, находятся в работе. В ближайшее время станет известен результат их исследований", – рассказал Сергей Самохвалов.

Как сообщало Амур.инфо, вирус АЧС в Приамурье выявили впервые. На сегодня карантин по АЧС действует в 4 районах области - Благовещенском, Бурейском, Ивановском и Тамбовском. По данным областного ветуправления очаги вируса в Приамурье территориально совпадают со вспышками этого заболевания в китайской провинции Хэйлунцзян. Подтвердить это должны результаты исследований, которые станут известны в ближайшее время, сообщает со ссылкой на региональное управление ветеринарии пресс-служба областного правительства.