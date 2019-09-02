Вице-премьер: ракета «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны

«Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению», – сказал Борисов в интервью, опубликованном в газете «Ведомости».

По его словам, «из-за срывов "Роскосмоса" по "Ангаре" было потеряно много времени».

Ранее начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков сообщал, что первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Источник на дальневосточном космодроме сообщал ТАСС, что рабочие производственно-строительного объединения «Казань» осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии «Ангара». Позднее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.

«Ангара» – семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонны (на низкой околоземной орбите). С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Легкая «Ангара-1.2ПП» была запущена в июле 2014 года. Первый испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая «Ангара-А5П» тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 тонны на низкую опорную орбиту, 13,3 тонны – на геопереходную, 8 тонн – на геостационарную. Очередной запуск «Ангары» с Плесецка намечен на конец 2019 года. В перспективе запуски ракет-носителей этого семейства планируется проводить с космодрома Восточный.