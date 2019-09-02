Наконец-то, дождались: выступление юных танцоров из Благовещенска понравилось жюри шоу «Танцы» на ТНТ (видео)

В воскресенье, 1 сентября, в эфир вышел выпуск шоу «Танцы» на ТНТ с участием детей. По словам ведущей Ляйсан Утяшевой, это был первый детский кастинг за всю историю проекта. Участие в этом кастинге приняли и юные благовещенцы – воспитанники танцевально-спортивного клуба.

Ребята вошли в число 22 лучших танцоров со всей страны от 6 до 15 лет, которых отобрали из 2 тысяч заявок для участия в специальном детском кастинге. Те, кто услышал: «Вы в танцах», примут участие в специальном концерте, и уже текущей осенью выступят на большой сцене. Об этом в самом начале рассказала Ляйсан Утяшева.

Выступление 13-летнего Артема Желудкова и 12-летней Елизавета Скляр было показано примерно в середине двухчасовой вышедшей в эфир программы. Наставник Егор Дружинин сразу догадался по костюмам благовещенцев, что они танцуют бальные танцы, а жюри покажут джайв.

«Наконец-то, дождались. Вы такие красивые, словно из какого-то кино», – так прокомментировала появление ребят на сцене наставник Татьяна Денисова.

После представления ребята показали номер, который они специально подготовили для шоу. Во время выступления несколько раз показали наставника Мигеля, который внимательно следил за тем, что происходит на сцене. Мигель известен среди участников и зрителей шоу своей бескомпромиссностью и тем, что всегда говорит, что думает, не делая участникам никаких скидок, даже на возраст.

После финального аккорда Егор Дружинин сказал: «Браво». А его коллега Татьяна взяв слово произнесла: «Артем и Лиза, вы настолько подходите для этого проекта, что мы не можем не сказать вам…».

Однако вмешался Мигель.

«Так прям сразу? А я бы поспорил. Я бы взял Лизу только. Я бы Лизу взял, потому что мне понравилось, Лиз, как ты работаешь на сцене как артист. Мне очень понравилось, как ты работаешь в паре. А мы подразумеваем как раз парные номера с нашими участниками. И мне очень нравится, какой у тебя лично есть коннект с твоим партнером. А у партнера есть коннект с залом. Ах, молодец. Нет, это не плохо, но иногда не забывай про то, что ты на сцене в паре», – сказал наставник.

В итоге Мигель сказал, что Лиза в «Танцах», а Татьяна повторила эту фразу для Артема и счастливые ребята убежали со сцены.

Теперь вместе с другими победителями кастинга они примут участие в концерте, в котором дети выступят вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой. Это произойдет уже осенью.