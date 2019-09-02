В Белогорских школах отремонтировали кабинеты точных наук

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске сели за парты более 8 тысяч школьников. Торжественная линейка с участием главы города состоялась в школе № 4. Это одно из учебных заведений, где к 1 сентября отремонтировали кабинеты точных наук и оснастили их современным оборудованием.

«В этом году нам помогли губернатор Амурской области и руководство компаний “Транснефть – Дальний Восток” и “Газпром”. За что им огромное спасибо, – высказался Станислав Мелюков, – Все, что мы делаем, должно быть нацелено на результат: на то, чтобы гордое знамя “Лучшее образование Амурской области” Белогорск не потерял, а поднял его еще выше. Органы власти будут прилагать все усилия, чтобы в развитие образования города вкладывалось как можно больше средств. А вы, дети, пожалуйста, берегите то, что сделано для вас. С праздником!».

По корпоративной благотворительной программе развития школьного образования компания «Транснефть – Дальний Восток» к новому учебному году отремонтировала в Белогорске 18 кабинетов точных наук. На эти цели было направлено более 40 миллионов рублей. За счет сэкономленных средств от аукционов, которые проводил город, отремонтированы рекреации в школах № 1 и 4, спортивный зал в школе № 200, во всех шести школах установлены современные окна и противопожарные двери.

«Благодаря сотрудничеству мы оптимально выполнили нашу программу. Благодаря упорству, активной позиции главы Белогорска, администрации города, педагогического коллектива мы получили отличный результат – отремонтировали кабинеты химии, физики, математики. Оснастили их современным оборудованием, чтобы изучение этих предметов стало увлекательным занятием. Не исключаю, что благодаря современным кабинетам мы встретимся со школьниками Белогорска уже как с работниками нашей компании», – отметил на торжественной линейке начальник районного нефтепроводного управления «Белогорск» Данир Ахмеров.

Одна из школьниц вручила Даниру Ахмерову ручку. Подарок оказался «с намеком». «В социальных сетях видела, какие красивые и современные кабинеты у вас получились. Примите в знак благодарности эту ручку. Надеюсь, что именно ей будет подписан следующий договор благотворительности уже для нашей школы № 3. Мы будем рады учиться в таких кабинетах!», – сказала школьница.