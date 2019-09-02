В Приамурье региструют все больше случаев заболевания энтеровирусной инфекцией

В Амурской области продолжается сезонная регистрация энтеровирусной инфекции. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости с 26 августа по 1 сентября стал выше на 59,9 %.

Наиболее поражаемым контингентом по-прежнему являются дети до 14 лет, в связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан соблюдать основные меры профилактики энтеровирусной инфекции и не допускать детей в образовательные учреждения с любыми признаками инфекционного заболевания.

Также, по данным ведомства, за минувшую неделю зарегистрирован один пострадавший от укусов клещей, которому проведена серопрофилактика. Для экстренной профилактики КВЭ в медицинских организациях области в наличии имеется 3 505 доз противоклещевого иммуноглобулина. С нарастающим итогом привито против клещевого вирусного энцефалита 56 338 человек. Не смотря на снижение активности клещей, мониторинг за клещевыми инфекциями продолжается, сообщают специалисты.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями ниже контрольного уровня на 47,7 %, но при этом, продолжается циркуляция возбудителей вирусных инфекций, в связи с чем необходимо строго соблюдать основные меры профилактики острых кишечных инфекций, а также вирусных кишечных инфекций.

Уровень заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями не превышает среднемноголетний. Для иммунизации против гриппа в область поступило 415 100 доз вакцины «Совигрипп». По состоянию на 29 августа, привито 23 012 человек, в том числе 12 464 ребенка.